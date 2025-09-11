В Свердловской области начали включать отопление: график по всему региону

Отопление в Свердловской области традиционно включают, когда среднесуточная температура в регионе держится ниже 8 градусов в течение пяти дней подряд. Однако некоторые города уже начали объявлять о старте отопительного сезона, в частности, с 8 сентября тепло запустили в Полевском. Подробный график по основным муниципалитетам Свердловской области — в материале URA.RU.
Прогноз синоптиков
Решение о старте отопительного сезона принимается муниципалитетами самостоятельно. Но есть стандартные правила — температура, при которой это происходит. Подача тепла по регламенту начинается, если среднесуточная температура в регионе держится ниже 8 градусов в течение пяти дней подряд.
Как рассказала URA.RU главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко, традиционным климатическим сроком наступления такой температуры на севере области является 15 сентября, на юге — 20 сентября. Однако, согласно прогнозу, в этом году ожидается теплый сентябрь и температура будет выше нормы. Средняя температура в ближайшие 7-10 дней будет выше десяти градусов на севере и 11-12 градусов на юге. Таким образом, на севере требуемую температуру стоит ожидать после 20-22 числа, а на юге — 23-24 сентября.
График отопительного сезона-2025
Екатеринбург
В Екатеринбурге, по словам мэра Алексея Орлова, планировали включить отопление с 20 сентября. Однако глава города подписал постановление о начале отопительного сезона с 15 сентября, чтобы приступить к запуску теплосистемы заблаговременно. В первую очередь тепло поступит в детские сады, школы, больницы и другие социальные учреждения, а затем — в многоквартирные дома.
Полевской
В Полевском отопление запустили еще 8 сентября. В первую очередь батареи включили в южной части города, а в северной — 9 сентября. Сначала тепло начало поступать в соцобъекты. Многоквартирные дома подключают постепенно. Столь ранние сроки начала отопительного сезона объяснили прохладной погодой.
Среднеуральск
Отопление в Среднеуральске запустили уже с 10 сентября, начав с объектов социальной сферы и культуры. С 15 сентября планируется начать подключение многоквартирных и частных домов.
Артемовский
Начало отопительного сезона в Артемовском запланировано на 15 сентября. Администрация рекомендовала начать заполнение сетей с 11 сентября. Ожидается, что в сельских населенных пунктах и Буланаше тепло в дома поступит быстрее. Аналогичные сроки подачи тепла — в Алапаевске, Богдановиче, Серове. В Новоуральске отопление включат с 15 по 30 сентября, в Качканаре 15-17 числа. В Сысерти отопительный сезон стартует 15 сентября для социально значимых объектов, с 22 сентября — для жилых домов и прочих учреждений.
В Ирбите, Каменске-Уральском пока отопительный сезон не анонсировали, ссылаются на правило об установлении в течение пяти дней температуры не выше 8 градусов.
Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле пока не определили точную дату заполнения систем теплоснабжения. Предварительно, с учетом погодных условий, власти ориентируются на 22 сентября. В прошлом году отопительный сезон начался 23 сентября.
Что делать, если тепло так и не подали
Если отопление уже запустили, а дома все еще холодно, стоит подождать несколько часов. Батареи прогреваются с разной скоростью в зависимости от этажности дома. За распределение тепла отвечает УК. Если батареи так и не нагрелись, можно пожаловаться:
- в Центр по приему обращений граждан по всем вопросам, связанным с качеством оказываемых услуг ЖКХ, по телефону 004 (есть не во всех регионах)
- в теплоснабжающую организацию в зависимости от адреса
- в аварийную службу
- в управляющую компанию или ТСЖ (телефоны и адреса указаны в платежках за коммунальные услуги).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!