Кремль — URA.RU: учения России и Белоруссии не нацелены против кого-то

Учения «Запад-2025» не направлены против других стран, речь идет о продолжении сотрудничества России и Белоруссии. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о рисках провокаций в период маневров.
«Учения действительно будут. Это плановые учения, они не нацелены против кого-то. Речь идет о продолжении военного сотрудничества и отработки взаимодействия между двумя стратегическими союзниками. Поэтому будем дальше продолжать эту нашу линию, которая абсолютно не является ни для кого секретом, всем хорошо известна. Еще раз повторяю, все эти действия не имеют направленности против каких-то третьих стран», — сказал Песков.
Российско-белорусские учения «Запад-2025» стартуют 12 сентября. До этого на польско-белорусскую границу приезжала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Премьер Польши Дональд Туск называл учения «агрессивными» и «симулирующими нападение». За пару дней до их начала, 10 сентября, в Польше произошел инцидент с беспилотниками. Варшава приняла решение о закрытии границы и, по информации СМИ, направила к ней колонну польской военной техники.
