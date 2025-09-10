Польша и Украина устроили дерзкую провокацию против России

Украина и Польша устроили спланированную провокацию с «российскими беспилотниками». Запад не сможет представить никаких доказательств «русского следа» и будет голословно обвинять Россию в эскалации, заявил в интервью URA.RU руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. По его мнению, Европа и Киев намерены таким образом сорвать переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа по достижению мира.
— Премьер Польши Дональд Туск заявил, что якобы «российские беспилотники» ночью с 9 на 10 сентября нарушили воздушное пространство его страны. Он назвал это «масштабной провокацией». Чем опасна эта ситуация? Что вы о ней думаете?
— Вся эта ситуация смахивает на провокацию. Об этом говорит и свежее заявление российского оборонного ведомства, где четко указали, что дальность ударных БПЛА, которые наши вооруженные силы применяли сегодня ночью, не превышала 700 км.
От Донецка до Люблинского воеводства — восточной провинции Польши — более 1100 км. Самая близкая точка к границе с Польшей, контролируемая нами, находится в Херсонской области — на расстоянии около 900 км. Никак физически долететь туда эти дроны не могли.
Есть чисто гипотетическая версия о том, что они могли лететь с территории Белоруссии. Но начальник Генштаба ВС Белоруссии Павел Муравейко заявил еще утром 10 сентября, что белорусские войска работали в четкой координации с Польшей и Литвой, мониторили воздушное пространство. «Заблудившиеся», по его словам, дроны вели себя на радарах не очень корректно с точки зрения аэродинамики.
На мой взгляд, мы имеем дело с заранее спланированной военно-технической провокацией. Были подготовлены дроны, внешне напоминающие российские изделия. Возможно, они были запущены из зоны СВО специально, чтобы потом показать их воздушный путь. Для аргументации в западной пропаганде такое подойдет.
— Владимир Зеленский начал активно раскачивать эту тему, сказал об «эскалации против ключевой европейской страны», призвал ЕС дать «сильный ответ» и создать совместную с Украиной систему ПВО с использованием авиации. Что Киев пытается извлечь из этой истории?
— Украина — это главный выгодоприобретатель этого инцидента. Киевскому режиму крайне важно втянуть в противостояние с Россией дополнительные силы — прежде всего государства Восточной Европы, входящие в НАТО.
Это также выгодно и самой Польше. Варшава месяц назад выклянчила у США четыре млрд долларов на укрепление границ, постоянно требует финансирования со стороны ЕС, называя себя буферной зоной между Союзным государством России и Белоруссии и Западом. (Еврокомиссия буквально накануне инцидента, 9 сентября, сообщила, что направит Польше 43,7 млрд евро низкопроцентных кредитов из фонда милитаризации ЕС SAFE. — Прим. ред.)
Думаю, что Киев и Варшава вместе спланировали эту провокацию. Украинские специалисты запустили дроны, а поляки начали трубить о нарушении воздушного пространства “российскими беспилотниками”.
Напомню, еще с ноября 2022 года на территорию Польши залетают и беспилотники, и ракеты ПВО Украины, некие БПЛА залетали и улетали. Это уже далеко не впервые, но подобных реакций почему-то не было.
Цель нынешней провокации — набросить на Россию очередное международное обвинение. А еще — привлечь внимание Дональда Трампа, чтобы максимально деструктивно повлиять на мирные переговоры России и США.
— Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на обвинения Туска, заявил, что ЕС и НАТО ежедневно обвиняют Москву в провокациях, часто даже не пытаясь представить хоть какую-то аргументацию. Что значит наша позиция? Предоставьте доказательства, чтобы не было как в 2022 году, когда в Польше упала ракета, а потом выяснилось, что это ПВО Украины?
— Безусловно, сейчас мяч исключительно на стороне киевского режима и западного сообщества. Россия уже заявила устами оборонного ведомства, что мы готовы к консультациям — присылайте специалистов, доказательства, обломки этих беспилотников — будем разбираться.
Я более чем уверен, что коллективный Запад ничего представлять не станет. Будет как со сбитым «Боингом» и рядом других инцидентов, чтобы просто голословно обвинять Россию. Сами они прекрасно понимают, что все это заранее спланированная операция против нас. Их ключевая цель, повторюсь, максимально враждебно настроить Трампа к Москве.
— Пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка сообщил, что НАТО применила четвертую статью Североатлантического договора. При этом Рейтер пишет, что НАТО не считает случившееся нападением на Польшу. Каких шагов дальше ждать от альянса?
— В ближайшем будущем мы еще услышим различные спекуляции на эту тему. Четвертая статья устава НАТО подразумевает взаимные консультации членов альянса, они проконсультируются, соберут срочное заседание, возможно, на уровне министров обороны стран НАТО. Будет вынесена какая-то резолюция, в которой будет сказано о необходимости укрепления воздушных рубежей Восточной Европы.
Польша под это дело будет настаивать на приобретении новых комплексов ПВО, расширении линейки РЭБ. Это миллиарды евро, которые Варшава надеется получить от ЕС и НАТО.
— Вслед за Зеленским выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Он призвал Россию положить конец «безрассудному поведению». Премьер Чехии Петр Фиала заявил, что Москва якобы проверяет оборонные способности НАТО. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль пообещал «решительный ответ». Стоит ли ждать от европейцев не просто заявлений, а каких-то шагов, готовы ли они сами активнее принимать участие в конфликте?
— В прошлом году началась история про возможную переброску контингентов НАТО на территорию Украины. После того как мы подкорректировали ядерную доктрину и прямо прописали расширение условий для применения ядерного оружия, очень многие горячие головы остудились. Они, конечно, продолжают транслировать милитаристскую риторику, но в реальности, объективно, я сомневаюсь, что есть хоть одно европейское государство, которое готово пойти на прямой военный конфликт с Россией. Там есть опытные пропагандисты, специалисты в геополитике, но сумасшедших нет.
— Уже в эту пятницу, 12 сентября, стартуют российско-белорусские учения «Запад-2025». В Варшаве еще до их старта началась истерия, теперь прибавились дроны. Польша уже решила закрыть границу, к ней, по информации белорусских СМИ, движется колонна польской военной техники. Туск называл учения «агрессивными» и «симулирующими нападение». Видите ли вы риски провокаций в ближайшие дни?
— Мы уже видим провокации со стороны Киева, ничем не подкрепленные обвинения России в ударах по мирным гражданам. Идут обвинения Москвы в эскалации ситуации. Сейчас прибавилась Польша, есть Прибалтика, всегда готовая к очередной провокации. На польско-белорусской границе действительно весьма опасная ситуация, Минск могут провоцировать на какие-то ответные действия.
Европейцы будут делать все, чтобы капать на мозги Трампу. Он будет просыпаться, а ему подавать новую папку о якобы «российских преступлениях».
Важно отметить, что все это — ответ на наши нарастающие возможности, практически ежедневные победы, освобождения населенных пунктов. Это невозможно скрыть западной пропаганде.
