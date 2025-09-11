Музыкальной группе «Воровайки» посоветовали перейти на патриотический репертуар

Музыкальной группе «Воровайки» следует перейти на патриотический репертуар из-за возможного запрета коллектива в России. Об этом предупредил продюсер Сергей Дворцов.
«На данный момент им лучше перейти на патриотический репертуар, чтобы как минимум сохранить себя как творческую музыкальную единицу», — отметил Дворцов. Его слова приводит «Общественная служба новостей». Он подчеркнул, что музыка влияет на общественные настроения, и исполнители должны поддерживать дух народа и стараться петь как можно больше патриотического репертуара. При этом он не видит необходимости полностью запрещать деятельность «Воровайки».
Поводом стало заявление руководителя Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, который считает, что творчество группы пропагандирует мат и нетрадиционные ценности. В частности, ему не понравилась песня «Хоп, мусорок», особенно в условиях СВО, когда артисты, по его мнению, должны исполнять патриотические произведения.
Коллектив «Воровайки» был основан в 1999 году. Он получил известность благодаря сочетанию шансона и рэпа. Их хит «Хоп, мусорок» продолжает оставаться популярным, в том числе среди молодежи в социальных сетях.
