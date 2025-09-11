«Сделайте это немедленно»: Трамп принял неожиданное решение по белорусской «Белавиа»

Президент США Дональд Трамп призвал немедленно снять санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа». Об этом заявил представитель Президента США Джон Коул в ходе встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
«Мы сняли санкции с „Белавиа“. У меня была встреча с президентом Трампом, в которой участвовали ещё несколько десятков человек. Это решение, которое было принято президентом, который сказал „сделайте это немедленно“», — заявил Коул. Его слова передает telegram-канал «Пул первого».
Также Коул уточнил, что решение утверждено и принято всеми соответствующими министерствами и ведомствами. В их число входят Госдепартамент, Министерство торговли, Министерство финансов и другие.
Ранее, в мае 2024 года, авиакомпания «Белавиа» пыталась добиться снятия санкций Евросоюза. Тогда иск был отклонен судом. Сами санкции ЕС были введены в 2021 году, в том же году были введены санкции к компании со стороны США.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.