Суд ЕС отказался снимать санкции с авиакомпании «Белавиа»

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Прибытие Белавиа в Кольцово. Екатеринбург , авиакомпания белавиа, belavia, самолет embraer175
Суд общей юрисдикции Евросоюза предписал «Белавиа„оплатить издержки Фото:

Иск белорусской авиакомпании «Белавиа», которая добивалась снятия европейских санкций, отклонен. Такое решение вынес суд общей юрисдикции Евросоюза.

«Иск отклонен. „Белавиа“ предписано оплатить издержки», — сказано в решении суда. Его приводит ТАСС.

Санкции против «Белавиа» были введены еще в 2021 году. Это произошло после того, как в Минске был посажен борт Ryanair. На нем находился главный редактор telegram-канала Nexta Роман Протасевич, который поддерживал беспорядки в Белоруссии. После этого ЕС запретил «Белавиа» садить самолеты в своих аэропортах. В 2023 году глава Белоруссии Александр Лукашенко помиловал Протасевича, потому что он полностью признал свою вину.

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Иск белорусской авиакомпании «Белавиа», которая добивалась снятия европейских санкций, отклонен. Такое решение вынес суд общей юрисдикции Евросоюза. «Иск отклонен. „Белавиа“ предписано оплатить издержки», — сказано в решении суда. Его приводит ТАСС. Санкции против «Белавиа» были введены еще в 2021 году. Это произошло после того, как в Минске был посажен борт Ryanair. На нем находился главный редактор telegram-канала Nexta Роман Протасевич, который поддерживал беспорядки в Белоруссии. После этого ЕС запретил «Белавиа» садить самолеты в своих аэропортах. В 2023 году глава Белоруссии Александр Лукашенко помиловал Протасевича, потому что он полностью признал свою вину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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