Суд ЕС отказался снимать санкции с авиакомпании «Белавиа»

Иск белорусской авиакомпании «Белавиа», которая добивалась снятия европейских санкций, отклонен. Такое решение вынес суд общей юрисдикции Евросоюза.
«Иск отклонен. „Белавиа“ предписано оплатить издержки», — сказано в решении суда. Его приводит ТАСС.
Санкции против «Белавиа» были введены еще в 2021 году. Это произошло после того, как в Минске был посажен борт Ryanair. На нем находился главный редактор telegram-канала Nexta Роман Протасевич, который поддерживал беспорядки в Белоруссии. После этого ЕС запретил «Белавиа» садить самолеты в своих аэропортах. В 2023 году глава Белоруссии Александр Лукашенко помиловал Протасевича, потому что он полностью признал свою вину.
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