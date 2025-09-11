Тракторный завод Челябинска обязали выплатить 245 млн рублей за электроэнергию

Размер долга составляет 245 миллионов рублей.
Арбитражный суд Челябинской области вынес положительное решение о принудительном взыскании долга за электричество с Челябинского тракторного завода (ЧТЗ-УРАЛТРАК). Об этом говорится в картотеке дел суда. Истцом выступил «Уралэнергосбыт» — гарантирующий поставщик электричества в Челябинской области, которому ответчик не оплачивает услуги с начала 2025 года.

«Руководство „ЧТЗ-Уралтрак“ бездействует и уклоняется от расчетов за электроэнергию с начала 2025 года. Это создает риски стабильной работе как энергосбытовой организации, находящейся под частичным государственным контролем, так и самого промышленного предприятия», — рассказали в пресс-службе гарантирующего поставщика и уточнили, что размер долга составляет 245 миллионов рублей.

Заседание Арбитражного суда о принудительном взыскании задолженности за электроэнергию с «ЧТЗ-Уралтрак» состоялось 9 сентября. Суд первой инстанции вынес положительное решение и обязал ответчика выплатить 199 миллионов рублей основного долга и 46 миллионов рублей пени (№ А76-6732/2025), рассказали в пресс-службе «Уралэнергосбыт».

«ЧТЗ-Уралтрак» имеет непогашенные обязательства и перед другими энергетическими компаниями, об этом свидетельствуют данные из картотеки арбитражных дел. Так, в суде рассматривается исковое заявление компании «Россети Урал» о взыскании с предприятия задолженности на сумму 28,5 миллиона рублей (№ А76-14941/2025).

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу «ЧТЗ-Уралтрак». Ответ будет опубликован после получения.

