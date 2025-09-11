Писатель Быков* попал в список террористов и экстремистов

Писателя Дмитрия Быкова (признан иноагентом на территории РФ) внесли в перечень террористов и экстремистов на территории РФ. Данная информация опубликована на сайте Росфинмониторинга.
«Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Быков Дмитрий Львович, 20.12.1967 г.р., г. Москва», — указано в перечне на сайте.
Ранее Дмитрий Быков был заочно арестован российским судом и объявлен в международный розыск по обвинениям в распространении заведомо ложной информации о действиях российских военных на Украине и нарушении законодательства об иностранных агентах. Быков покинул Россию и, по данным следствия, находится в США.
*Дмитрий Быков внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также признан иноагентом на территории РФ
