Суд заочно арестовал писателя Дмитрия Быкова (внесен в перечень иноагентов РФ). Он объявлен в международный розыск. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.
«По ходатайству следствия в отношении Быкова заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в официальном telegram-канале СК. В отношении Быкова выдвинуты обвинения по двум статьям Уголовного кодекса РФ.
Быков разместил на одном из видеохостингов ролик, в котором, по мнению правоохранительных органов, содержалась заведомо ложная информация о действиях российских военных на территории Украины. Следствие считает, что информация, представленная в видео, не соответствует действительности и порочит действия Вооруженных Сил РФ. Кроме того, следствие утверждает, что Быков не выполнил ряд требований законодательства, регулирующего деятельность иностранных агентов, в частности — не предоставил в уполномоченные органы необходимые сведения, как того требует Федеральный закон.
В ходе расследования были собраны доказательства, изобличающие Быкова в совершении инкриминируемых деяний. В рамках совместной работы следователей и оперативных служб были выявлены факты, легшие в основу обвинения. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
Ранее стало известно, что Дмитрий Быков покинул территорию России и выехал в США. На данный момент его точное местонахождение не установлено.
*Дмитрий Быков внесен Минюстом в список иностранных агентов России
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.