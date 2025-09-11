«Забыть, как страшный сон»: Цыганов — о лишении Пугачевой госнаград и званий

Поэт Цыганов: не стоит говорить о лишении Пугачевой наград
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вадим Цыганов предложил забыть Аллу Пугачеву
Вадим Цыганов предложил забыть Аллу Пугачеву Фото:

После большого интервью Аллы Пугачевой, где она высказалась о России, ее предложили лишить наград и званий. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», народный артист РСФСР и СССР заявила, что «Родина ее предала», а также якобы она ничего не получала от страны. В беседе с URA.RU поэт и продюсер Вадим Цыганов призвал не лишать певицу наград, а пойти иным путем.

«Мне с Пугачевой давно все понятно. Человек откровенно говорил еще лет 20 назад, что она "королева всех плебеев" и "мама геев*" — это ее цитаты. Боруховна, она же Галкина, она же мадам Брошкина, она же мадам Киркорова. Перед нами аномалия, вседозволенность, безнаказанность и наглость. 
Пугачева всегда была провокатором еще при советской власти. То, что она делает сейчас — тоже провокация. У мадам Брошкиной напрочь отсутствует духовная составляющая. Разбирать ее на молекулы невозможно. Она не заслуживает нашего внимания. И говорить сейчас о лишении наград — зачем? Забыть ее, как страшный сон», — призвал Цыганов.

Вадим отметил, что певица пытается занять позицию, в которой она сможет при перемене ветра вернуться назад. Сейчас артистка с семьей живет в Израиле и на Кипре. В России у них остался 6-этажный замок в деревне Грязь, который последнее время приходит в упадок. На восстановление жилья по оценкам экспертов, потребуются миллионы рублей.

(* Организация ЛГБТ признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена)

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После большого интервью Аллы Пугачевой, где она высказалась о России, ее предложили лишить наград и званий. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», народный артист РСФСР и СССР заявила, что «Родина ее предала», а также якобы она ничего не получала от страны. В беседе с URA.RU поэт и продюсер Вадим Цыганов призвал не лишать певицу наград, а пойти иным путем. Вадим отметил, что певица пытается занять позицию, в которой она сможет при перемене ветра вернуться назад. Сейчас артистка с семьей живет в Израиле и на Кипре. В России у них остался 6-этажный замок в деревне Грязь, который последнее время приходит в упадок. На восстановление жилья по оценкам экспертов, потребуются миллионы рублей. (* Организация ЛГБТ признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена)
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...