Уйдут сотни миллионов: риелтор оценил стоимость ремонта замка Пугачевой и Галкина*

Ремонт разваливающегося замка певицы Аллы Пугачевой и юмориста-иноагента Максима Галкина* в подмосковной деревне Грязь делать не выгодно. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал риелтор Евгений Яшенков.
«Реставрация и ремонт такого огромного здания могут обойтись в десятки, если не в сотни миллионов. Возможно, рациональнее продать замок дешевле заявленной цены, но без ремонта. А будущий владелец сделает ремонт по своему желанию и под себя», — пояснил эксперт.
Шестиэтажная постройка в Московской области площадью 2467 квадратных метров уже почти три года стоит без хозяев — звездные супруги покинули Россию и обосновались сначала в Израиле, а потом на Кипре. А в это время без ухода замок начал разваливаться. На стенах образовался слой плесени и ржавчины, что, разумеется, может отразиться на дальнейшей судьбе постройки. При этом на содержание этой недвижимости Максим и Алла ежемесячно платят порядка полумиллиона рублей, сообщает Shot.
Какие планы будут теперь у звездной пары — остается лишь догадываться. «Абсолютно любой дом требует постоянного ухода. В отличие от квартиры, его нельзя закрыть на ключ и через год-два открыть и оказаться в том же самом доме», — предупредил риелтор.
Ранее появлялась информация о том, что Пугачева и Галкин якобы собираются продавать уникальную недвижимость и даже обозначался ценник — миллиард рублей. Но покупателей не нашлось. Основатель агентства недвижимости «Яшенков и партнеры» Евгений Яшенков рассказал, что при таких «повреждениях» здания стоимость его ремонта может влететь в копеечку.
«Если речь идет о реставрации, ремонте, то можно делать самые разные прогнозы и оценки. Одно только проектирование реставрации может быть оценено в несколько миллионов рублей. Например, фасадные работы в зависимости от типа покрытия могут стоить около 40 тысяч рублей за каждый квадратный метр. Это без учета стоимости материалов. Кровля — тоже затратное удовольствие. Стоимость интерьерных ремонтных работ в Москве сейчас находится в диапазоне от 50 тысяч рублей за квадратный метр и до бесконечности, учитывая возможную сложность и вероятную эксклюзивность текущей отделки», — сориентировал по цифрам эксперт.
Замок в деревне Грязь по документам принадлежит Галкину. Шоумен признавался, что с детства мечтал жить в замке, который однажды ему приснился. Поэтому когда появилась возможность и подходящее место, юморист реализовал свое желание. Стройка замка растянулась на долгих семь лет. По слухам, Максим потратил на возведение шестиэтажного строения 10 миллионов долларов.
*признан Минюстом иностранным агентом в РФ
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