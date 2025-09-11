Найдено оружие, из которого застрелили активиста Кирка

Федеральное бюро расследований (ФБР) обнаружило огнестрельное оружие, из которого, предположительно, был застрелен активист Чарли Кирк в штате Юта. Об этом сообщил официальный представитель ведомства.
«ФБР обнаружило винтовку, из которой, предположительно, был убит активист Кирк», — сказал представитель на специально организованной пресс-конференции, которая транслировалась на Youtube. Найденная винтовка будет отправлена на экспертизу. Инцидент произошел на территории университетского кампуса в Юте. Подозреваемый был замечен на территории кампуса, после чего проследовал по лестнице на крышу здания. Именно с этой позиции был произведен смертельный выстрел в сторону Чарли Кирка.
Подозреваемый в стрельбе, предположительно, студенческого возраста. Как сообщает ФБР, в их распоряжении имеются изображения предполагаемого стрелка. На данный момент личность, причастная к убийству Кирка, остается на свободе. Подозреваемый смог затеряться среди студентов колледжа.
Вечером 10 сентября на территории Университета Юты (США) был застрелен Чарли Кирк, один из наиболее известных представителей американского консервативного движения. Преступник произвел скрылся с места происшествия. Губернатор штата Юта Спенсер Кокс охарактеризовал произошедшее как «политическое убийство». Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить государственные флаги в знак траура по «выдающемуся американскому патриоту».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.