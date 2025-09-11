В Перми в акватории Камы испытали новый катер Looker-390T. В будущем планируется, что он станет своеобразным водным такси.
«Судно, изготовленное на предприятии в Ярославле, было торжественно спущено на воду. Катер получил имя одной из красивейших рек Прикамья — „Колва“. Судно сделало демонстрационный круг по Каме на полной скорости, а затем совершило тестовый проход уже с пассажирами», — сообщает пресс-служба правительства Пермского края.
Ранее сообщалось, что для организации водного такси регион закупит шесть таких катеров. О таких планах власти говорили еще осенью 2024 года. Весной 2025 года стало известно о закупке одного катера. Он в 2026 году начнет курсировать от Перми до Усть-Качки. Министр транспорта региона Сергей Вешняков тогда назвал это водным такси. Но вызвать по адресу его не получится — «Колва» будет ходить по расписанию, три раза в день.
