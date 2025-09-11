Спикер думы Нефтеюганска подал в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Председатель думы Нефтеюганска Миннигулов ушел в отставку
Председатель думы Нефтеюганска Миннигулов ушел в отставку Фото:

Председатель думы Нефтеюганска Марат Миннигулов написал заявление об отставке после того, как суд ХМАО оставил в силе решение о лишении его депутатского мандата. Об этом сообщил URA.RU источник в политических кругах города.

«9 сентября апелляция отказала в удовлетворении жалобы, и решение немедленно вступило в силу. Миннигулов вернулся в Нефтеюганск и написал заявление на увольнение. Депутатов об этом уведомят 25 сентября во время заседания гордумы», — рассказал инсайдер. Будет ли Миннигулов оспаривать решение в вышестоящих инстанциях — неизвестно. Он отказался комментировать ситуацию.

Ранее URA.RU писало, что Миннигулов лишился мандата из-за незадекларированного имущества. По данным источников, его также ожидает исключение из партии. Исполняющим обязанности спикера остается вице-председатель Константин Насоновский.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель думы Нефтеюганска Марат Миннигулов написал заявление об отставке после того, как суд ХМАО оставил в силе решение о лишении его депутатского мандата. Об этом сообщил URA.RU источник в политических кругах города. «9 сентября апелляция отказала в удовлетворении жалобы, и решение немедленно вступило в силу. Миннигулов вернулся в Нефтеюганск и написал заявление на увольнение. Депутатов об этом уведомят 25 сентября во время заседания гордумы», — рассказал инсайдер. Будет ли Миннигулов оспаривать решение в вышестоящих инстанциях — неизвестно. Он отказался комментировать ситуацию. Ранее URA.RU писало, что Миннигулов лишился мандата из-за незадекларированного имущества. По данным источников, его также ожидает исключение из партии. Исполняющим обязанности спикера остается вице-председатель Константин Насоновский.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...