Спикер думы Нефтеюганска подал в отставку

Председатель думы Нефтеюганска Марат Миннигулов написал заявление об отставке после того, как суд ХМАО оставил в силе решение о лишении его депутатского мандата. Об этом сообщил URA.RU источник в политических кругах города.
«9 сентября апелляция отказала в удовлетворении жалобы, и решение немедленно вступило в силу. Миннигулов вернулся в Нефтеюганск и написал заявление на увольнение. Депутатов об этом уведомят 25 сентября во время заседания гордумы», — рассказал инсайдер. Будет ли Миннигулов оспаривать решение в вышестоящих инстанциях — неизвестно. Он отказался комментировать ситуацию.
Ранее URA.RU писало, что Миннигулов лишился мандата из-за незадекларированного имущества. По данным источников, его также ожидает исключение из партии. Исполняющим обязанности спикера остается вице-председатель Константин Насоновский.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!