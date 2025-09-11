От Гессе до Шукшина: какие книги политики ХМАО рекомендуют к прочтению осенью

С наступлением осени традиционно возрастает интерес к чтению — длинные вечера располагают к тому, чтобы взять в руки хорошую книгу. URA.RU обратилось к первым лицам ХМАО с просьбой поделиться своими литературными рекомендациями. В их списках — и классика, и современная проза, и книги для профессионального роста.
Елена Майер
Заместитель губернатора советует четыре книги, которые сама прочитала за последнее время. «Путешествие по русскому искусству: От Андрея Рублёва до Казимира Малевича» она называет «идеальной книгой для тех, кто хочет систематизировать знания об отечественном искусстве». «1913. Лето целого века» Майер рекомендует ценителям нелинейного повествования: «Это блестящая зарисовка последнего года европейской культуры перед Великой войной». Из драматургии выделяет Вампилова: «Он гениально говорит о честности перед собой и цене успеха». Для смелых читателей — «Игра в бисер» Германа Гессе. «Это не легкое чтение, но, возможно, одна из самых важных книг XX века», — отмечает замгубернатора. Она призналась, что всегда любила читать, Причем одинаково внимательно относится как к художественной, так и профессиональной литературе.
Эдуард Исаков
Замгубернатора остается верен русской классике. «Читать очень люблю, особенно Толстого и Достоевского. „Воскресение“, „Идиот“, „Братья Карамазовы“ — мой топ книг», — поделился он.
Павел Ципорин
Куратор цифрового развития рассказал, что в школьные годы перечитывал Купера и Конана Дойля, а сейчас увлекся профессиональной литературой. «Читаю книги про управление и технологии. Например, Кай Фу Ли „ИИ-2041. Десять образов нашего будущего“. Для отдыха выбираю фантастику. На выходных перечитываю „Дюну“ Герберта — это идеальная разгрузка для головы», — отметил Ципорин.
Роман Белкин
Директор департамента труда признался, что с детства любит книги про выживание. «Всегда нравились истории о том, как люди справляются в экстремальных условиях. Циклы Андрея Круза и „Метро 2033“ — то, что захватывает с первой страницы», — рассказал он. Из бизнес-литературы советует «Великие по собственному выбору» Джима Коллинза и «7 навыков высокоэффективных людей» Стивена Кови.
Кирилл Харитонов
Директор департамента внутренней политики предпочитает книги о сильных личностях. Его выбор — рассказы Василия Шукшина, «Легендарные разведчики» Юрия Долгополова и «Несвятые святые» митрополита Тихона.
Алексей Дренин
Глава департамента образования и науки признался, что времени на художественную литературу стало меньше. Но любимыми жанрами остаются историческая проза и научная фантастика. «Если выбирать, то не книги, а авторы: Ефремов, Азимов, Булгаков», — отметил он.
Антон Терехин
Директор департамента социального развития особенно выделяет рассказы Василия Шукшина. «Люблю его произведения, потому что он пишет про простого русского человека, но внутренне богатого. „Срезал“ — именно о том, чем живёт русский человек», — сказал чиновник.
