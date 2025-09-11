ФБР обнародовало фото подозреваемого в убийстве Чарли Кирка

Федеральное бюро расследований обнародовало фотографию мужчины. Он по версии ФБР может быть связан с убийством правозащитника Чарли Кирка.
«Мы просим общественность помочь установить личность этого человека, представляющего интерес в связи с убийством Чарли Кирка в университете долины Юта», — сказано в сообщении. Его распространяет ФБР.
Кирк получил смертельное ранение во время дневного мероприятия на территории Университета долины Юта (UVU) в Ореме. Согласно заявлению местных правоохранительных органов, огнестрельное ранение в область шеи было нанесено с дистанции примерно 180–200 метров, предположительно выстрел произведен с крыши одного из расположенных поблизости зданий кампуса. На видеозаписях, распространяемых в социальных сетях и telegram-каналах, зафиксирован момент выстрела: после громкого хлопка Кирк падает на землю, а присутствующие начинают в спешке покидать место происшествия.
Ранее по подозрению в убийстве Чарли Кирка были задержаны двое мужчин, однако их впоследствии освободили после установления непричастности к преступлению. Следствие продолжается, а президент США Дональд Трамп пообещал привлечь к ответственности всех причастных к преследованиям по политическим мотивам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.