ФБР обнародовало фото подозреваемого в убийстве Чарли Кирка

В США на митинге убили союзника Трампа Чарли Кирка, призывавшего отказаться от Украины

Федеральное бюро расследований обнародовало фотографию мужчины. Он по версии ФБР может быть связан с убийством правозащитника Чарли Кирка.

«Мы просим общественность помочь установить личность этого человека, представляющего интерес в связи с убийством Чарли Кирка в университете долины Юта», — сказано в сообщении. Его распространяет ФБР.

Кирк получил смертельное ранение во время дневного мероприятия на территории Университета долины Юта (UVU) в Ореме. Согласно заявлению местных правоохранительных органов, огнестрельное ранение в область шеи было нанесено с дистанции примерно 180–200 метров, предположительно выстрел произведен с крыши одного из расположенных поблизости зданий кампуса. На видеозаписях, распространяемых в социальных сетях и telegram-каналах, зафиксирован момент выстрела: после громкого хлопка Кирк падает на землю, а присутствующие начинают в спешке покидать место происшествия.

Ранее по подозрению в убийстве Чарли Кирка были задержаны двое мужчин, однако их впоследствии освободили после установления непричастности к преступлению. Следствие продолжается, а президент США Дональд Трамп пообещал привлечь к ответственности всех причастных к преследованиям по политическим мотивам.

