21 июля 2025

Минобороны предложило с октября повысить зарплату силовикам: кого это коснется

Минобороны предложило с октября повысить оклады военнослужащим на 7,6%
© Служба новостей «URA.RU»
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Военным и полицейским повысят оклады с октября
Военным и полицейским повысят оклады с октября Фото:

Минобороны предложило увеличить оклады военнослужащим и силовикам с 1 октября 2025 года не на 4,5%, а на 7,6%. Повышение затронет широкий круг сотрудников — от контрактников и призывников до Росгвардии, МВД, ФСИН, МЧС и таможни, а вместе с зарплатами вырастут и военные пенсии. Подробности в материале URA.RU. 

Минобороны предложило увеличить зарплаты на 7,6%

Министерство обороны России инициировало повышение окладов силовикам с 1 октября 2025 года не на 4,5%, как планировалось ранее, а сразу на 7,6%.

Проект постановления правительства опубликован на портале официального опубликования правовых актов

«Проектом постановления предусматривается повысить с 1 октября 2025 года в 1,076 раза (вместо ранее установленного размера в 1,045 раза). Это решение направлено на усиление социальной поддержки военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов», — говорится в пояснительной записке к проекту. 

Проект проходит процедуру общественного обсуждения и согласования. Предложение касается повышения окладов по должностям и званиям всех категорий военных и сотрудников ряда силовых ведомств.

Кого затронет повышение

Военные и Росгвардия получат прибавку к окладу
Военные и Росгвардия получат прибавку к окладу
Фото:

Индексация коснется широкого круга сотрудников силовых структур. Помимо военнослужащих по контракту и по призыву, повышение затронет сотрудников Росгвардии, имеющих специальные звания полиции, а также сотрудников органов внутренних дел. Кроме того, в перечень входят работники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможенных органов и начальствующий состав органов федеральной фельдъегерской связи.

Таким образом, речь идет о комплексном повышении денежного довольствия для большинства представителей силового блока, включая как действующих военных, так и сотрудников других ведомств, обеспечивающих безопасность и правопорядок в стране.

Оклады вырастут с октября: на сколько и как это скажется на пенсиях

Зарплаты и пенсии силовиков вырастут в 2025 году
Зарплаты и пенсии силовиков вырастут в 2025 году
Фото:

Действующее постановление правительства уже закрепило повышение зарплат силовикам с 1 октября 2025 года на 4,5%, независимо от предложений Минобороны. Оклады будут округлены в большую сторону, а средства на выплаты предусмотрены в федеральном бюджете. Индексация повлияет и на военные пенсии, так как они рассчитываются исходя из денежного довольствия. Пенсионные выплаты также увеличатся на 4,5% и затронут бывших сотрудников армии, Росгвардии, МВД и других структур. Размер пенсии зависит от категории: по выслуге лет, инвалидности или потере кормильца. Максимально можно получать до 85% от прежнего денежного довольствия.

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Минобороны предложило увеличить оклады военнослужащим и силовикам с 1 октября 2025 года не на 4,5%, а на 7,6%. Повышение затронет широкий круг сотрудников — от контрактников и призывников до Росгвардии, МВД, ФСИН, МЧС и таможни, а вместе с зарплатами вырастут и военные пенсии. Подробности в материале URA.RU.  Минобороны предложило увеличить зарплаты на 7,6% Министерство обороны России инициировало повышение окладов силовикам с 1 октября 2025 года не на 4,5%, как планировалось ранее, а сразу на 7,6%. Проект постановления правительства опубликован на портале официального опубликования правовых актов «Проектом постановления предусматривается повысить с 1 октября 2025 года в 1,076 раза (вместо ранее установленного размера в 1,045 раза). Это решение направлено на усиление социальной поддержки военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов», — говорится в пояснительной записке к проекту.  Проект проходит процедуру общественного обсуждения и согласования. Предложение касается повышения окладов по должностям и званиям всех категорий военных и сотрудников ряда силовых ведомств. Кого затронет повышение Индексация коснется широкого круга сотрудников силовых структур. Помимо военнослужащих по контракту и по призыву, повышение затронет сотрудников Росгвардии, имеющих специальные звания полиции, а также сотрудников органов внутренних дел. Кроме того, в перечень входят работники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможенных органов и начальствующий состав органов федеральной фельдъегерской связи. Таким образом, речь идет о комплексном повышении денежного довольствия для большинства представителей силового блока, включая как действующих военных, так и сотрудников других ведомств, обеспечивающих безопасность и правопорядок в стране. Оклады вырастут с октября: на сколько и как это скажется на пенсиях Действующее постановление правительства уже закрепило повышение зарплат силовикам с 1 октября 2025 года на 4,5%, независимо от предложений Минобороны. Оклады будут округлены в большую сторону, а средства на выплаты предусмотрены в федеральном бюджете. Индексация повлияет и на военные пенсии, так как они рассчитываются исходя из денежного довольствия. Пенсионные выплаты также увеличатся на 4,5% и затронут бывших сотрудников армии, Росгвардии, МВД и других структур. Размер пенсии зависит от категории: по выслуге лет, инвалидности или потере кормильца. Максимально можно получать до 85% от прежнего денежного довольствия.
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