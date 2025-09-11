Опасный жук сорвал поставку пермской древесины за границу

В Частинском районе Пермского края у местного предпринимателя сорвалась поставка 35 кубометров пиломатериалов в Казахстан из-за обнаружения карантинных вредителей. В партии лесопродукции был зафиксирован случай заражения уссурийским полиграфом, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Пермскому краю.
«При осуществлении досмотра 35 кубометров пиломатериалов из хвойных пород деревьев, подготовленных к отправке в Узбекистан, в лесопродукции выявлен карантинный вредный организм — уссурийский полиграф. Предприниматель привлечен к ответственности за ненадлежащее хранение пиломатериалов хвойных», — сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что предприниматель нарушил правила хранения: зараженная партия древесины не была изолирована от других пиломатериалов, свободных от вредителей. Также бизнесмен не уведомил надзорный орган о признаках заражения при подготовке продукции к отправке. В результате предпринимателя оштрафовали.
