11 сентября 2025

Опасный жук сорвал поставку пермской древесины за границу

У пермских лесозаготовителей срываются поставки из-за жуков полиграфа
У пермских лесозаготовителей сорвалась поставка из-за жуков полиграфа
В Частинском районе Пермского края у местного предпринимателя сорвалась поставка 35 кубометров пиломатериалов в Казахстан из-за обнаружения карантинных вредителей. В партии лесопродукции был зафиксирован случай заражения уссурийским полиграфом, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Пермскому краю.

«При осуществлении досмотра 35 кубометров пиломатериалов из хвойных пород деревьев, подготовленных к отправке в Узбекистан, в лесопродукции выявлен карантинный вредный организм — уссурийский полиграф. Предприниматель привлечен к ответственности за ненадлежащее хранение пиломатериалов хвойных», — сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что предприниматель нарушил правила хранения: зараженная партия древесины не была изолирована от других пиломатериалов, свободных от вредителей. Также бизнесмен не уведомил надзорный орган о признаках заражения при подготовке продукции к отправке. В результате предпринимателя оштрафовали.

