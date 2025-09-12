Цены на продукты грозятся резко взлететь после возможного решения ЦБ

Цены на продукты в России могут резко вырасти после заседания Центробанка РФ по ключевой ставке, которое состоится 12 сентября. Об этом сообщили российские экономисты. По их словам, если регулятор на фоне замедления инфляции решит снизить ставку сильнее ожидаемого, кредитные организации сократят проценты по депозитам, что приведет к массовому выводу средств и ускорению инфляции.
«Если регулятор на фоне замедления инфляции решит ослабить политику сильнее, кредитные организации снова урежут проценты по депозитам, которые уже упали до 14%. Массовый вывод средств способен разогнать рост цен», — пишут «Известия» со ссылкой на экспертов. Снижение ставки может привести к увеличению цен до 16,5%.
В случае резкого снижения ключевой ставки, как отметили экономисты, следует рассмотреть ряд мер, способных минимизировать возможные негативные последствия. В частности, среди предложенных инструментов выделяется увеличение объемов импорта, что позволит временно укрепить рубль и расширить предложение на внутреннем рынке. При поступлении в экономику 10 триллионов рублей для балансировки потребуется прирост импорта примерно на 120 миллиардов долларов.
Ранее Министерство экономического развития РФ опубликовало обзор «О текущей ценовой ситуации», согласно которому годовая инфляция в стране по состоянию на 8 сентября опустилась до 8,1%, тогда как неделей ранее этот показатель составлял 8,11%. Кроме того, ведомство отметило, что в период с 2 по 8 сентября потребительские цены в России увеличились на 0,09%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.