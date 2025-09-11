Рабочий получил страшные ожоги на месторождении в ЯНАО

На месторождении в ЯНАО обгорел рабочий
На одном из месторождений в Пуровском районе ЯНАО электромонтер получил тяжелые ожоги в результате работы на высоте. Об этом URA.RU сообщают источники.
«Электромонтер 6 разряда загорелся в результате удара током на высоте. С термическими ожогами 3 и 4 степени он доставлен в Муравленковскую больницу», — рассказал корреспонденту агентства собеседник.
Происшествие случилось 11 сентября около 14:00. Огнем повреждена одежда и личные вещи рабочего.
Корреспондент агентства обратился за комментарием о его текущем состоянии здоровья в пресс-службу окружного депздрава. Ответ ожидается.
