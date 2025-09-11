11 сентября 2025

Глава избиркома Челябинской области Голицын проголосовал дистанционно

Голицын проголосовал дистанционно на выборах депутатов ЗСО
Голицын проголосовал дистанционно на выборах депутатов ЗСО Фото:
новость из сюжета
Выборы в Челябинской области 12-14 сентября 2025 года

Председатель избирательной комиссии Челябинской области Евгений Голицын принял участие в выборах депутатов Законодательного собрания VIII созыва. Голицын в очередной раз проголосовал дистанционно, сообщил он. 

«Снова голосую дистанционно — быстро, удобно и надежно. Проверено не раз!» — сообщил Голицын, слова которого цитирует пресс-служба избиркома Челябинской области в telegram-канале. 

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) дает возможность участвовать в выборах из любого места. Без очередей и поездок на участок. «Пара минут — и ваш голос учтен. Только убедитесь, что помните пароль от Госуслуг!» — добавил Голицын. 

12 сентября в Челябинской области стартовали выборы депутатов Законодательного собрания VIII созыва. Из 60 депутатов половина будет избрана в 30 одномандатных округах, а оставшиеся 30— по партийным спискам. Как проходят выборы депутатов ЗСО в Челябинской области — в сюжете на URA.RU. 

