Глава избиркома Челябинской области Голицын проголосовал дистанционно

Председатель избирательной комиссии Челябинской области Евгений Голицын принял участие в выборах депутатов Законодательного собрания VIII созыва. Голицын в очередной раз проголосовал дистанционно, сообщил он.
«Снова голосую дистанционно — быстро, удобно и надежно. Проверено не раз!» — сообщил Голицын, слова которого цитирует пресс-служба избиркома Челябинской области в telegram-канале.
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) дает возможность участвовать в выборах из любого места. Без очередей и поездок на участок. «Пара минут — и ваш голос учтен. Только убедитесь, что помните пароль от Госуслуг!» — добавил Голицын.
12 сентября в Челябинской области стартовали выборы депутатов Законодательного собрания VIII созыва. Из 60 депутатов половина будет избрана в 30 одномандатных округах, а оставшиеся 30— по партийным спискам. Как проходят выборы депутатов ЗСО в Челябинской области — в сюжете на URA.RU.
