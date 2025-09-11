11 сентября 2025

Треть зарегистрировавшихся на ДЭГ уже проголосовали в Челябинской области

На ДЭГ можно проголосовать с телефона, планшета или стационарного компьютера
Выборы в Челябинской области 12-14 сентября 2025 года

Треть избирателей Челябинской области, зарегистрировавшихся на дистанционное электронное голосование (ДЭГ), уже проголосовали в первые два часа с момента начала выборов. Об этом сообщили в региональном Центре общественного наблюдения за выборами.

«Проголосовало 50623 избирателя. Это 35% от общего числа зарегистрировавшихся на дистанционное электронное голосование», — сообщили в ЦОН.

Всего в регионе на ДЭГ зарегистрировались чуть более 144 тысяч избирателей. Голосование стартовало в 8:00 часов.

Выборы пройдут с 12 по 14 сентября. В регионе пройдут избирательные кампании в 39 муниципалитетах. Также избирателям предстоит определить состав областного заксобрания.

