Треть зарегистрировавшихся на ДЭГ уже проголосовали в Челябинской области

Треть избирателей Челябинской области, зарегистрировавшихся на дистанционное электронное голосование (ДЭГ), уже проголосовали в первые два часа с момента начала выборов. Об этом сообщили в региональном Центре общественного наблюдения за выборами.
«Проголосовало 50623 избирателя. Это 35% от общего числа зарегистрировавшихся на дистанционное электронное голосование», — сообщили в ЦОН.
Всего в регионе на ДЭГ зарегистрировались чуть более 144 тысяч избирателей. Голосование стартовало в 8:00 часов.
Выборы пройдут с 12 по 14 сентября. В регионе пройдут избирательные кампании в 39 муниципалитетах. Также избирателям предстоит определить состав областного заксобрания.
