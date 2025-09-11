11 сентября 2025

Челябинский губернатор Текслер с женой проголосовали на выборах депутатов ЗСО. Фото, видео

Текслер традиционно проголосовал в школе №92 в Металлургическом районе Челябинска
Текслер традиционно проголосовал в школе №92 в Металлургическом районе Челябинска
новость из сюжета
Выборы в Челябинской области 12-14 сентября 2025 года

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной 12 сентября одними из первых проголосовали на выборах депутатов в региональный парламент. Это важнейшее общественно-политическое событие Челябинской области определит повестку и вектор развития региона на ближайшие годы, отметил Текслер, передает корреспондент URA.RU. 

«В последние годы для нас стало семейной традицией голосовать в Челябинске, в школе (№92 в Металлургическом районе Челябинска — прим. URA.RU), в которой я учился. Выборы депутатов в парламент — важнейшее общественно-политическое мероприятие в Челябинской области этого года. Оно определит жизнь, политическую и экономическую повестку региона на следующие годы. Избирается парламент, которому предстоит писать и принимать законы Челябинской области в течение следующих пяти лет. Важно сделать ответственный выбор», — отметил Текслер, передает корреспондент URA.RU с места события. 

В Челябинской области также пройдут выборы в 39 муниципалитетах в местные представительные органы. «Сильный регион, это сильные муниципалитеты, поэтому, конечно, эффективная работа муниципалитета во многом зависит от местного собрания депутатов», — добавил Текслер. 

Губернатор призвал всех южноуральцев прийти и проголосовать в ближайшие три дня. Сам он 12 сентября продолжит работу в Центре общественного наблюдения.

В Челябинской области 12-14 сентября проходят выборы депутатов Законодательного собрания региона и в органы местного самоуправления. Актуальная информация о том, как в Челябинской области выбирают депутатов ЗСО в 2025 году — в сюжете на URA.RU. 

