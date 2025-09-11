Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в первый день выборов депутатов Заксобрания и органов местного самоуправления посетил Центр общественного наблюдения (ЦОН), откуда контролируется проведение выборов в регионе в режиме онлайн. Важно, чтобы процесс выборов был прозрачный и легитимный, подчеркнул Текслер, передает корреспондент URA.RU.
«Все наблюдатели профессионально подготовлены, могут быстро реагировать на любые ситуации, которые возникают на избирательном участке. Есть мобильные бригады юристов, которые могут оперативно оказывать необходимую помощь. И очень важно, чтобы процесс выборов был прозрачный, легитимный. Общественные наблюдатели как раз ответственны за этот процесс», — отметил Текслер во время посещения ЦОН, передает корреспондент URA.RU с места события.
За ходом голосования на выборах нового состава депутатов Законодательного собрания Челябинской области и органов местного самоуправления будут следить более 9,1 тысячи наблюдателей. Из них 2144 назначены кандидатами, 4234 — партиями и 2751 человек представляет Общественную палату области. Все они прошли обучение и получили аккредитацию.
Год от года в Челябинской области увеличивается количество участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ). В этом году уже в первый день зарегистрирована рекордная явка по ДЭГ для региональных выборов, сообщил координатор наблюдения Александр Анисимов. «Зарегистрировалось 144 тысячи человек на ДЭГ и уже в первой половине первого дня проголосовал 41% или 60 тысяч человек», — рассказал URA.RU Анисимов.
В Челябинской области 12-14 сентября 2025 года проходят выборы нового состава регионального парламента. Из 60 депутатов половину изберут в 30 одномандатных округах, а оставшихся — по партийным спискам. Также в 39 муниципалитетах проходят местные выборы. Вся актуальная информация о первом дне голосования в Челябинской области в 2025 году собрана в сюжете на URA.RU.
