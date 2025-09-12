Арестанты Екатеринбургского централа выбрали будущего свердловского губернатора. Фото, видео

Арестанты из СИЗО №1 в Екатеринбурге проголосовали на выборах губернатора
Зэки отдали голоса на выборах губернатора Свердловской области (архивное фото)
Зэки отдали голоса на выборах губернатора Свердловской области (архивное фото) Фото:
В Екатеринбурге в следственном изоляторе №1, расположенном на улице Репина, 4 (известном среди горожан как Екатеринбургский централ), состоялось голосование по выборам губернатора Свердловской области. С проверкой условий проведения голосования в учреждение прибыла уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. Омбудсмен лично оценила, в каких условиях лица, находящиеся под стражей, могут реализовать свое конституционное право на участие в выборах. 

Мерзлякова отметила, что процесс выборов в изоляторе хорошо организован. По ее словам, сотрудники СИЗО и избирательной комиссии обеспечили все необходимые условия для свободного волеизъявления арестованных. «Процесс выборов в СИЗО хорошо отработан. Бюллетени проголосовавшие отправляли в избирательный ящик», — подчеркнула омбудсмен в беседе с журналистом URA.RU.

В СИЗО-1 уже четвертый месяц находится редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров, задержанный из-за показаний родного дяди — экс-сотрудника полиции Андрея Карпова. Дениса обвиняют в даче взятки родственнику, при этом «взятками» следствие называет денежные переводы бабушке на карту. Подробнее о деле нашего коллеги — в этом сюжете.

«Денис точно голосовать будет. Он у вас грамотный, заявление заполнил. В нем не сомневаюсь, в отличие от других, которые не знают процесс», — сказала омбудсмен Мерзлякова корреспонденту агентства.

Досрочные выборы губернатора региона проходят 12-14 сентября. Они стартовали в 08:00 по местному времени. Участки будут работать ежедневно до 20:00. На пост претендуют врио губернатора Денис Паслер («Единая Россия»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»). За ходом первого дня выборов URA.RU следит в режиме онлайн. Все новости по теме — в этом сюжете.

