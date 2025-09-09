После заявлений главы России Владимира Путина о возможном прекращении конфликта на Украине президенту США Дональду Трампу следует удвоить дипломатические усилия для поиска мирного урегулирования. Об этом сообщает издание Responsible Statecraft (RS).
«Трампу следует удвоить дипломатические усилия, инициировав серьезные переговоры между Вашингтоном, Москвой и Киевом, которые могут привести к выработке условий урегулирования», — сказано в сообщении. Новость опубликована на сайте Responsible Statecraft.
Ранее после саммита с Россией на Аляске Дональд Трамп уже заявлял о необходимости мирного соглашения для завершения конфликта на Украине, что вызвало негативную реакцию украинских властей и опасения по поводу возможного ослабления поддержки со стороны США. В Киеве высказывали обеспокоенность, что Вашингтон может изменить свою позицию ради скорейшего урегулирования, а телефонный разговор Трампа с Владимиром Зеленским прошел в напряженной атмосфере.
