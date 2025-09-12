После фейерверка в честь Дня города челябинцев развезет общественный транспорт

После фейерверка, который в Челябинске устроят в честь Дня города, жителей и гостей праздника развезут автобусы, троллейбусы и трамваи. Об этом сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».
«После праздничного фейерверка в День города челябинцы смогут воспользоваться автобусами 2, 8, 9, 18, 34, 58, 64, 71, троллейбусом 12 и трамваями 3, 5, 7, 15, 16, 18, 22. Все они будут работать и после 23 часов», — сообщается в telegram-канале организации.
С площади Революции можно будет уехать на трамваях № 3 по улицам Труда и Российской до ЧМК, № 5 — по улицам Карла Маркса, Горького, проспекту Победы до ЧГРЭС, № 16 — по улицам Труда и Российской до Чичерина, № 22 — по улице Карла Маркса до Чистопольской. Также можно будет уехать на автобусе № 64 до Автобусного парка.
С Алого поля будут следовать троллейбус № 12 до Молдавской. С этой же остановки можно будет уехать на автобусах — № 2 до Чурилово, № 8 — до Мамина и № 71 до ЧМК.
С остановки «Агроуниверситет» на автобусе № 2 можно будет уехать до улицы Петра Столыпина. С улицы Карла Маркса на трамвае № 22 можно добраться до Чистопольской.
С улицы Цвиллинга можно на трамвае № 7 по улице Труда и Российской можно уехать до ЧГРЭС, а на трамвае № 16 по улицам Труда и Российской до Чичерина. С улицы Пушкина на трамвае № 7 по улицам Труда и Цвиллинга до Автовокзала, а на трамвае № 22 по улице Труда до Чистопольской.
С остановки «Нагорная» трамвай № 3 отправится по улицам Российской и Труда до Автовокзала, трамвай № 16 по улице Российской до Чичерина, а трамвай № 22 по Российской до Чистопольской. От цирка на автобусе № 9 можно будет до улицы Петра Столыпина, а на автобусе № 18 до Автобусного парка.
От Дворца спорта «Юность» автобус № 58 отправится по улицам Доватора, Новороссийской до Чистопольской. От Торгового центра троллейбус № 12 будет возить пассажиров до АМЗ, а автобус № 8 до улицы Академика Королева.
От теплотехнического института трамвай № 3 продолжит маршрут по улицам Российской и Труда до Автовокзала, трамвай № 15 по улице Горького до ЧТЗ, трамвай № 22 по улице Российской до Чистопольской.
С проспекта Победы на пересечении со Свердловским проспектом автобус № 18 заберет пассажиров до ТРК «Алмаз», а автобус № 34 — до Чурилово. Со Свердловского проспекта будет ходить троллейбус № 12 до АМЗ.
13 сентября Челябинск будет праздновать 289-летие. Фейерверк начнется в 22 часа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!