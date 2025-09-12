ФОМ: Путину доверяет 80% россиян

Согласно результатам опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» (ФОМ), 80% граждан России выражают доверие президенту Владимиру Путину. Еще 82% участников исследования положительно оценивают его деятельность на посту главы государства.
Как показывают данные ФОМ, 82% опрошенных считают, что Владимир Путин скорее успешно справляется с обязанностями президента РФ, в то время как 8% придерживаются противоположного взгляда. Кроме того, недоверие лидеру России выразили лишь 9% участников опроса. Соответствующие сведения были опубликованы на официальном сайте фонда.
Что касается оценки работы правительства, 58% респондентов отмечают, что его деятельность можно охарактеризовать как скорее успешную, при этом 23% опрошенных считают работу кабинета министров неудовлетворительной. Действия премьер-министра Михаила Мишустина положительно оценивают 60% россиян, тогда обратное мнение имеют 11% участников опроса. В рамках исследования респондентам также было предложено представить, что в ближайшее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. В этом случае 44% из них выразили готовность проголосовать за партию «Единая Россия», по 9% — за ЛДПР и КПРФ, еще по 4% отдали бы предпочтение партиям «Новые люди» и «Справедливая Россия».
Согласно данным за август, опубликованным аналитическим центром ВЦИОМ, уровень доверия граждан России к Владимиру Путину составил 78,3% по результатам проведенного опроса. Показатель одобрения деятельности президента достиг 75,1%, что превышает результат предыдущей недели на 0,8 процентного пункта. Исследование проводилось в период с 4 по 10 августа.
