ВЦИОМ: почти 70% россиян положительно саммит Путина и Трампа

Согласно данным опроса ВЦИОМ, подавляющее большинство россиян (94%) осведомлены о состоявшейся на Аляске встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Было отмечено, что 68% респондентов положительно оценили итоги этих переговоров.
Уточнялось, что среди информированных о саммите граждан 18% в качестве причины одобрения назвали конструктивный характер беседы лидеров, а 8% отметили выдержку российского президента. Еще 7% одобрили его позицию и выдвижение конкретных условий.
Также сообщалось, что более половины опрошенных (53%) считают, что переговоры приблизили завершение украинского кризиса, в то время как 28% полагают, что саммит не оказал на конфликт никакого влияния.
