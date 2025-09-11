11 сентября 2025

Мэр Перми Соснин проголосовал на выборах губернатора вместе с семьей. Фото

Глава Перми Эдуард Соснин проголосовал на выборах губернатора региона вместе с семьей. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Вместе с семьей принял участие в выборах губернатора Пермского края. Для меня это проявление гражданской позиции и возможность принять осознанное решение о будущем нашего региона», — написал Соснин.

Голосование на выборах главы Пермского края продлится до 14 сентября. Избирательные участки работают ежедневно с 8:00 до 20:00. Также жители региона могут воспользоваться возможностью дистанционного электронного голосования. О том, кто претендует на пост губернатора, URA.RU рассказывало ранее.

