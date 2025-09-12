Путин внес изменения в госпрограмму по переселению соотечественников

Теперь подтвердить знание языка можно документом об образовании
Президент России Владимир Путин внес изменения в программу по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Об этом сообщили в миграционной службе МВД России.

«Освобождены от обязанности подтверждения владения русским языком для участия в Государственной программе», — говорится в официальном telegram-канале миграционной службы. Теперь от этой процедуры освобождены лица, которые ранее состояли в гражданстве РФ, Беларуси, Казахстана, Молдовы или Украины. Также от подтверждения владения русским языком освобождены репатрианты, желающие участвовать в программе в общем порядке.

Внесенные изменения также расширяют круг лиц, которые могут принять участие в госпрограмме в качестве репатриантов. Теперь к потенциальным участникам отнесены лица, родившиеся и ранее проживавшие на территориях новых регионов России — Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Для остальных категорий участников, для которых подтверждение владения русским языком по-прежнему требуется, расширен перечень принимаемых документов. Теперь подтвердить знание языка можно не только экзаменом, но и, например, документом об образовании, полученном после 1 сентября 1991 года за пределами России. Главное условие — образование должно быть получено в филиале российской образовательной организации или в совместном образовательном учреждении, где обучение велось на русском языке.

Важной частью изменений стало предоставление регионам России дополнительных полномочий по оказанию переселенцам финансовой и социальной поддержки. Среди мер поддержки — содействие в жилищном обустройстве, возможность получения профессионального образования, помощь в трудоустройстве и другие социальные гарантии.

