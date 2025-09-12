В Минобороны Беларуси призвали западных соседей не паниковать из-за учений

Вольфович: учения «Запад-2025» носят оборонительный характер
Сценарии, реализуемые в ходе маневров, направлены на защиту
Сценарии, реализуемые в ходе маневров, направлены на защиту Фото:
новость из сюжета
Белоруссия и Россия проводят военные учения «Запад-2025»

Стратегические учения «Запад-2025», которые проходят на территории Беларуси, носят исключительно оборонительный характер и не представляют угрозы для соседних государств. Об этом заявил государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси Александр Вольфович.

«Учение не представляет никакой угрозы для наших западных соседей и западных партнеров», — сказал Вольфович, передает пресс-служба Минобороны страны. Госсекретарь подчеркнул, что главная задача учений — отработка вопросов, связанных с обеспечением военной безопасности Союзного государства России и Белоруссии. Он отметил, что сценарии, реализуемые в ходе маневров, направлены на защиту, а не на агрессию или провокацию в отношении других стран.

По словам Вольфовича, все районы, задействованные в маневрах, расположены вглуби территории Белоруссии, на значительном удалении от государственных границ. Он напомнил, что учения «Запад» проводятся регулярно с 2000 года, каждые два года, поочередно на территории Белоруссии и России.

Ранее Польша полностью прекратила работу всех пограничных переходов на границе с Беларусью, включая Тересполь — единственный ранее функционирующий пункт для пассажиров. Данная мера введена в связи с проведением учений «Запад-2025». В МВД Польши сообщили, что движение через границу будет возобновлено лишь после получения полной уверенности в обеспечении безопасности польских граждан.

