В Минобороны Беларуси призвали западных соседей не паниковать из-за учений

Стратегические учения «Запад-2025», которые проходят на территории Беларуси, носят исключительно оборонительный характер и не представляют угрозы для соседних государств. Об этом заявил государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси Александр Вольфович.
«Учение не представляет никакой угрозы для наших западных соседей и западных партнеров», — сказал Вольфович, передает пресс-служба Минобороны страны. Госсекретарь подчеркнул, что главная задача учений — отработка вопросов, связанных с обеспечением военной безопасности Союзного государства России и Белоруссии. Он отметил, что сценарии, реализуемые в ходе маневров, направлены на защиту, а не на агрессию или провокацию в отношении других стран.
По словам Вольфовича, все районы, задействованные в маневрах, расположены вглуби территории Белоруссии, на значительном удалении от государственных границ. Он напомнил, что учения «Запад» проводятся регулярно с 2000 года, каждые два года, поочередно на территории Белоруссии и России.
Ранее Польша полностью прекратила работу всех пограничных переходов на границе с Беларусью, включая Тересполь — единственный ранее функционирующий пункт для пассажиров. Данная мера введена в связи с проведением учений «Запад-2025». В МВД Польши сообщили, что движение через границу будет возобновлено лишь после получения полной уверенности в обеспечении безопасности польских граждан.
