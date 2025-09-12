Пермский грибник заблудился в лесу возле Северного кладбища

Грибник заблудился в лесу
Грибник заблудился в лесу Фото:

Пермяк пошел в лес за грибами недалеко от Северного кладбища и заблудился. Об этом сообщает городская служба спасения в соцсети «ВКонтакте».

«Два друга пошли за грибами в лес недалеко от Северного кладбища. В какой-то момент один из друзей потерялся. Он перестал выходить на связь. Тогда второй обратился за помощью к спасателям», — пояснили в МКУ.

На поиски грибника выехали специалисты с квадрокоптером. Благодаря спасателям, мужчина смог выйти из леса самостоятельно. В службе спасения напоминают о том, что в поиске грибов следует выбирать знакомые места и не углубляться в лесную чащу

