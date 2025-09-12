Захарова: россияне не пострадали при беспорядках в Непале

Захарова напомнила о необходимости соблюдать осторожность гражданам в Непале
Среди пострадавших в ходе массовых беспорядков в Непале граждан России нет. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«По имеющимся сейчас данным, россиян среди пострадавших нет», — сказала Захарова на брифинге. Она подчеркнула, что российское внешнеполитическое ведомство продолжает внимательно следить за развитием обстановки в Непале. В результате массовых уличных беспорядков, охвативших столицу Катманду и ряд других крупных городов, был нанесен серьезный ущерб государственным и общественным зданиям. Российская сторона выразила соболезнования пострадавшим и семьям погибших в результате беспорядков.

Захарова напомнила о необходимости соблюдать осторожность гражданам, находящимся на территории Непала. Ведомство рекомендует временно воздержаться от поездок в страну. Тем, кто уже находится в Непале, советуют проявлять бдительность, избегать массовых скоплений людей и строго следовать указаниям местных властей.

Правительство Непала 4 сентября ввело ограничения на работу ряда мессенджеров и социальных сетей. С 8 сентября в Катманду и других городах страны начались масштабные демонстрации. Протесты сопровождались столкновениями с полицией, что привело к жертвам и раненым. Уже 9 сентября власти Непала были вынуждены отменить запрет на работу соцсетей, чтобы снизить градус напряженности. На фоне обострения ситуации премьер-министр Непала Кхадга Прасад Шарма Оли подал в отставку. Президент страны принял его решение, после чего армия ввела комендантский час в ряде регионов и объявила о готовности к переговорам с представителями протестующих. Президент позднее также заявил об отставке. Число погибших в Непале достигло 25 человек, более 600 получили ранения различной степени тяжести.

