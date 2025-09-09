Президент Непала ушел в отставку

Президент Непала Рам Чандра Паудел ушел в отставку на фоне масштабных протестов в Непале. Об этом сообщило издание IndiaToday.
«На фоне ожесточенных антиправительственных протестов президент Рам Чандра Паудел ушел в отставку», — пишет издание. Это произошло спустя несколько часов после того, как премьер-министр Непала Шарма Оли покинул свой пост. При этом офис президента Непала опроверг слухи о его отставке, сообщает India Today.
Ранее телеканал «Царьград» сообщал об эвакуации правительства Непала на вертолетах. Протесты, также называемые «Революция поколения Z», начались 8 сентября на фоне запрета соцсетей.
