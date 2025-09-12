На выборах в Пермском крае в 2025 году доступны все способы голосования. Кроме традиционного посещения участка, можно проголосовать через ДЭГ, «мобильный избиратель», на экс-территориальных участках, а также на дому. URA.RU уже публиковал материал о том, как голосовать через ДЭГ. А сейчас корреспондент агентства отправился вместе с УИК на надомное голосование.
Ламара Ипполитовна Живак — бодрая пенсионерка 91 года. Всю жизнь она работала в НИИ при Пороховом заводе. У Ламары Ипполитовны двое детей, трое внуков и семь правнуков. В прошлом году, на президентских выборах, она сама ходила на участок в соседнюю школу, а сейчас решила воспользоваться надомным голосованием.
С таким предложением к ней обратились члены УИК во время подомового обхода в рамках проекта «ИнформУИК». Она сказала, когда ей удобно, чтобы пришла комиссия. И спустя три недели в назначенное время в дверь ей позвонили сотрудницы комиссии в компании наблюдателей-волонтеров. Ламара Ипполитовна уже подготовилась: сидела с паспортом за столом. Сотрудники комиссии выдали ей бюллетень и вышли из помещения. Вернулись, когда она уже сделала свой выбор.
Ламара Ипполитовна Живак, пенсионерка, Дзержинский район:
Мы, пожилые люди, в силу здоровья и возраста, не можем иногда дойти до избирательного участка. И очень хорошо, что сделали такой способ предоставления голосования по месту жительства пенсионерам. Мы можем благодаря такому способу выполнить свой гражданский долг и проголосовать за того или иного кандидата. Я хочу поблагодарить всех членов избирательных комиссий за то внимание и помощь которую они оказывают нам, людям пожилого возраста.
Возможность голосования на дому очень важна для маломобильных избирателей, добавляет председатель Пермской краевой организации Всероссийского общества инвалидов Надежда Романова. По ее словам, в сборе информации о том, кому необходим приход комиссии на дом, очень помог проект «ИнформУИК». Но подать заявку на надомное голосование можно до 14:00 14 сентября.
При этом, по словам Романовой, можно пригласить комиссию не только по месту прописки, но и по месту фактического пребывания. Главное, уведомить об этом УИК. Это можно сделать по телефону комиссии, «горячей линии» 8 (342) 235-16-80 или передать просьбу устно в УИК через знакомых или родственников.
