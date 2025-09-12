Празднование 289-летия Челябинска в этом году охватило всю Россию. Благодаря инициативе ГК «ВторРесурс», участники СВО со всей страны, проходящие лечение в стенах челябинского 354-го военного госпиталя, смогли ощутить настоящую атмосферу праздника. Как поздравляли бойцов — в материале URA.RU.
Боль бывает разной…
Мероприятие открыл боец с позывным «Поэт». Он прочел для своих товарищей стихи, в которых воспел героизм и мужество российских военных.
Праздник на всю страну
С поздравлением к бойцам обратился депутат Госдумы, участник СВО Олег Голиков. Он отметил, что в госпитале лечатся бойцы со всей страны, и подчеркнул важность такой поддержки.
«Челябинск решил в этом году сделать праздник не только для жителей города, но и для вас. Это все необходимо, особенно для скорейшего выздоровления», — сказал Голиков.
Ключевую роль в организации праздника сыграла ГК «ВторРесурс». Один из соучредителей ГК Василий Столяров в своей речи рассказал, что идея устроить торжество для военнослужащих поступила от сотрудников компании.
«Сотрудники ко мне пришли и сказали, что в городе будет праздник, и предложили устроить такое же мероприятие для ребят, которые находятся в госпитале. Руководство компании не могло остаться в стороне. Я желаю вам всем скорейшего выздоровления. Нам не всё равно. Мы вас бесконечно любим, ждем, молимся за вас и благодарны вам», — заявил Столяров.
Пожелания скорейшего выздоровления бойцам передал и член Общественной палаты региона, генерал-майор в отставке Владимир Корягин.
«Хочу пожелать вам здоровья. Самое главное — не отчаиваться. Кто получил ранение — выздороветь, кто не сможет дальше воевать — найти себя в мирной жизни», — высказался генерал.
Полевая кухня
Для военных подготовили полевую кухню. Трапезу с ними разделил депутат Голиков.
Звездные гости
Главным развлечением программы стали выступления артистов. Для военных выступил дуэт «Ленар и Сергей», исполнивший как собственные композиции, так и всенародно любимые хиты. Затем на сцену вышла певица Наталья Светлова, которая порадовала зрителей песнями Михаила Круга, Александра Розенбаума, Владимира Высоцкого и других авторов.
Этот день стал примером того, как благодаря социальной ответственности бизнеса, в лице ГК «ВторРесурс», и единству общества праздник смог подарить моменты радости и поддержки тем, кто в этом нуждается.
