12 сентября 2025

Празднование Дня Челябинска охватило всю Россию. Фото, видео

Участники СВО со всей России присоединились к празднованию Дня Челябинска
Участники СВО со всей России присоединились к празднованию Дня Челябинска
новость из сюжета
День города в Челябинске в 2025 году

Празднование 289-летия Челябинска в этом году охватило всю Россию. Благодаря инициативе ГК «ВторРесурс», участники СВО со всей страны, проходящие лечение в стенах челябинского 354-го военного госпиталя, смогли ощутить настоящую атмосферу праздника. Как поздравляли бойцов — в материале URA.RU.

Боль бывает разной…

Мероприятие открыл боец с позывным «Поэт». Он прочел для своих товарищей стихи, в которых воспел героизм и мужество российских военных.

Праздник на всю страну

С поздравлением к бойцам обратился депутат Госдумы, участник СВО Олег Голиков. Он отметил, что в госпитале лечатся бойцы со всей страны, и подчеркнул важность такой поддержки.

«Челябинск решил в этом году сделать праздник не только для жителей города, но и для вас. Это все необходимо, особенно для скорейшего выздоровления», — сказал Голиков.

Компания Василия Столярова взяла праздник в стенах госпиталя на себя
Компания Василия Столярова взяла праздник в стенах госпиталя на себя
Фото:

Ключевую роль в организации праздника сыграла ГК «ВторРесурс». Один из соучредителей ГК Василий Столяров в своей речи рассказал, что идея устроить торжество для военнослужащих поступила от сотрудников компании.

«Сотрудники ко мне пришли и сказали, что в городе будет праздник, и предложили устроить такое же мероприятие для ребят, которые находятся в госпитале. Руководство компании не могло остаться в стороне. Я желаю вам всем скорейшего выздоровления. Нам не всё равно. Мы вас бесконечно любим, ждем, молимся за вас и благодарны вам», — заявил Столяров.

Как солдат солдату
Как солдат солдату
Фото:

Пожелания скорейшего выздоровления бойцам передал и член Общественной палаты региона, генерал-майор в отставке Владимир Корягин.

«Хочу пожелать вам здоровья. Самое главное — не отчаиваться. Кто получил ранение — выздороветь, кто не сможет дальше воевать — найти себя в мирной жизни», — высказался генерал.

Полевая кухня

Для военных подготовили полевую кухню. Трапезу с ними разделил депутат Голиков.

Звездные гости

Главным развлечением программы стали выступления артистов. Для военных выступил дуэт «Ленар и Сергей», исполнивший как собственные композиции, так и всенародно любимые хиты. Затем на сцену вышла певица Наталья Светлова, которая порадовала зрителей песнями Михаила Круга, Александра Розенбаума, Владимира Высоцкого и других авторов.

Этот день стал примером того, как благодаря социальной ответственности бизнеса, в лице ГК «ВторРесурс», и единству общества праздник смог подарить моменты радости и поддержки тем, кто в этом нуждается.

