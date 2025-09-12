Госдума в сентябре может рассмотреть проект о круглогодичном призыве

Госдума готовится рассмотреть изменения в закон о призыве на военную службу
Призыв на службу может стать круглогодичным
Призыв на службу может стать круглогодичным

Госдума рассмотрит проект о призыве на военную службу в течение календарного года — с 1 января по 31 декабря, на основании указа президента. Первое чтение законопроекта может состояться может 24 сентября, следует из электронной базы Госдумы.

Законопроект, вносящий изменения в законы «О воинской обязанности и военной службе» и «Об альтернативной гражданской службе», числится в перечне документов, которые предстоит рассмотреть в первом чтении.  Авторами проекта стали глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов и первый зампред комитета Андрей Красов.

Законопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента 22 июля. По словам Картаполова, проект послужит систематизации работы военкоматов, чтобы отправка на службу проходила в установленные законами сроки, передает РИА Новости.

