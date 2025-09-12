С пилота вертолета, рухнувшего под Первоуральском, требуют полмиллиона

Разбитое судно пытались продать (архивное фото)
Разбитое судно пытались продать (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Вертолет совершил жесткую посадку в Свердловской области, есть пострадавшие

Транспортная прокуратура хочет обязать пилота вертолета Robinson R44 Игоря Чистовского, устроившего авиакатастрофу под Первоуральском (Свердловская область), возместить государству расходы на лечение пострадавшей пассажирки Эльнары Дворниковой. Речь идет о 462 тысячах рублей, рассказали в ведомстве.

«Транспортным прокурором в Первоуральский горсуд направлено исковое заявление о взыскании затрат на лечение и подлежащих взысканию с причинителя вреда в лице пилота вертолета денежных средств обязательного медицинского страхования», — пояснили там. Траты покрыла обязательная медстраховка.

Вертолет потерпел крушение 12 июня 2024 года. За штурвалом находился бизнесмен Чистовский, с ним была дизайнер Дворникова. После аварии оба находились в тяжелом состоянии. Женщине провели три операции, она до сих пор восстанавливается. Спустя год разбитый вертолет выставили на продажу. Подробнее о происшествии, — в сюжете URA.RU.

