Транспортная прокуратура хочет обязать пилота вертолета Robinson R44 Игоря Чистовского, устроившего авиакатастрофу под Первоуральском (Свердловская область), возместить государству расходы на лечение пострадавшей пассажирки Эльнары Дворниковой. Речь идет о 462 тысячах рублей, рассказали в ведомстве.
«Транспортным прокурором в Первоуральский горсуд направлено исковое заявление о взыскании затрат на лечение и подлежащих взысканию с причинителя вреда в лице пилота вертолета денежных средств обязательного медицинского страхования», — пояснили там. Траты покрыла обязательная медстраховка.
Вертолет потерпел крушение 12 июня 2024 года. За штурвалом находился бизнесмен Чистовский, с ним была дизайнер Дворникова. После аварии оба находились в тяжелом состоянии. Женщине провели три операции, она до сих пор восстанавливается. Спустя год разбитый вертолет выставили на продажу. Подробнее о происшествии, — в сюжете URA.RU.
