Кому из свердловчан положена диспансеризация в 2025 году и как ее пройти

Всем жителям Свердловской области положены бесплатные углубленные обследования в рамках диспансеризации три раза в год и ежегодных профилактических осмотров. Для бесплатного чекапа достаточно прийти в поликлинику по месту прикрепления. О том, какие обследования проводятся, кому в этом году можно пройти диспансеризации и получить выходной — в материале URA.RU.
Как часто можно проходить диспансеризацию
Диспансеризация проводится один раз в три года в возрасте от 18 лет до 39 лет включительно и ежегодно в возрасте от 40 лет.
Также ежегодная диспансеризация положена:
- инвалидам боевых действий
- участникам и инвалидам ВОВ
- жителям блокадного Ленинграда, получившим инвалидность
- бывшим заключенным концлагерей, фашистских гетто с инвалидностью
- работающим пенсионерам и "предпенсионерам" (за пять лет до выхода на пенсию)
В 2025 году под диспансеризацию попадают граждане, родившиеся в 2007, 2004, 2001, 1998, 1995, 1992, 1989, 1986, 1983 годах.
Если вам менее 40 лет и в этом году вам не положена диспансеризация, можно пройти ежегодный профилактический осмотр. Он включает в расчет ИМТ (индекса массы тела), измерение внутриглазного давления, измерение артериального давления на периферических артериях, определение уровня холестерина, глюкозы крови натощак, определение сердечно-сосудистого рисков, флюорографию или рентгенографию легких, ЭКГ. Женщины могут пройти осмотр акушерки или гинеколога.
Пройти обследование можно не только в поликлинике. По всей Свердловской области больницы выезжают с мобильными пунктами поближе к населению. Размещение выбирают в наиболее удобных для жителей локациях, например, вблизи популярных торговых точек.
Какие обследования проводятся
Диспансеризация проводится в два этапа. Первый этап включает:
- измерение внутриглазного давления
- общий анализ крови
- скрининг на выявление злокачественных новообразований шейки матки
- скрининг на выявление рака молочных желез для женщин в возрасте от 40 до 75 лет
- скрининг на выявление рака предстательной железы (для мужчин в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет)
- скрининг на выявление рака пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки (для пациентов 45 лет)
- скрининг на выявление рака толстого кишечника и прямой кишки - для граждан в возрасте 40-64 лет исследование кала проводится раз в два года, в возрасте 65-75 лет – ежегодно
По результатам первого этапа диспансеризации — прием терапевта. Проводится осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкозаболеваний, в частности, осматриваются кожные покровы, щитовидной железы, лимфоузлов. В ходе приема врач может поставить диагноз, выдать направление к специалистам и назначить дообследование в рамках второго этапа диспансеризации.
Второй этап диспансеризации (при наличии медицинской рекомендации) предусматривает:
- осмотр неврологом
- хирургом или урологом
- колопроктологом
- акушером-гинекологом
- офтальмологом
- отоларингологом;
- дерматовенерологом, включая проведение дерматоскопии
- УЗИ сосудов головы и шеи
- проведение колоноскопии
- эзофагогастродуоденоскопию (исследование верхних отделов желудочно-кишечного тракта (пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки)
- рентгенографию легких, компьютерную томографию легких
- спирометрию (исследование для измерения объема легких)
- исследование уровня гликированного гемоглобина в крови при подозрении на сахарный диабет
По результатам второго этапа диспансеризации проводится прием терапевтом. Пациента могут направить на дообследование, не входящее в объем диспансеризации, в том числе к врачу-онкологу, а также для получения высокотехнологичной медицинской помощи и на санаторно-курортное лечение.
Оценка репродуктивного здоровья
С февраля 2024 года в Свердловской области проводится диспансеризация взрослого населения в возрасте 18-49 лет по оценке репродуктивного здоровья. Данные обследования помогают выявить признаки заболеваний, которые могут негативно повлиять на беременность, течение беременности, родов и послеродового периода.
Диспансеризация женщин репродуктивного возраста с целью оценки репродуктивного здоровья организована в два этапа.
Первый этап включает:
- осмотр акушера-гинеколога с забором материала (микроскопическое исследование влагалищных мазков, цитологическое исследование с шейки матки, определение ДНК возбудителей инфекций, передаваемых половым путем)
- осмотр и пальпацию молочных желез
- консультацию по вопросам репродуктивного здоровья и мотивации рожать детей.
Второй этап предусматривает:
- определение ДНК вирусов папилломы человека
- УЗИ молочных желез, оценку состояния лимфоузлов
- повторный прием акушера-гинеколога
Осмотр мужчин проводит уролог или хирург. Он может назначить спермограмму, исследование мочи, секрета предстательной железы, семенной жидкости, определение ДНК возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза, УЗИ предстательной железы и мошонки.
Кому положен выходной
В соответствии со статьей 185.1 Трудового Кодекса, с 1 января 2019 года россияне имеют право на освобождение от работы с сохранением среднего заработка для прохождения диспансеризации. Право на выходной предоставляется только на один рабочий день раз в три года.
Отдельным категориям сотрудников положено два выходных дня каждый год. Речь идет о пенсионерах и «предпенсионерах».
Статистика
С начала 2025 года диспансеризацию в Свердловской области прошли свыше 1,1 млн человек. Это на 23,5% больше, чем годом ранее.
Благодаря региональному проекту «Добро на предприятие» диспансеризацию стали активнее проходить работающие люди в возрасте от 18 до 64 лет (они составили 61,1% от числа свердловчан, прошедших обследование).
Какие заболевания выявляют чаще всего
Было выявлено почти 813 тысяч заболеваний, из них около 99 тысяч были диагностированы впервые. Самые распространенные — заболевания системы кровообращения, более 43 тысяч случаев выявлены впервые. На втором месте находятся болезни органов пищеварения (порядка 5,4 тысячи случаев), третье место по распространенности занимают болезни органов дыхания (более 4,3 тысячи случаев).
За это время у свердловчан диагностировано 1,9 тысячи случаев злокачественных новообразований, 58,2% из них врачи обнаружили на ранних стадиях. Наиболее часто встречается рак толстого кишечника, молочной железы, кожи, предстательной железы, трахеи, бронхов, легкого.
Новые правила
Согласно новому порядку, после прохождения диспансеризации в случае выявления хронических заболеваний пациентов в течение трех дней направляют на дополнительные обследования и ставят на диспансерное наблюдение. В 2025 году было поставлено 618,5 тысячи свердловчан. Свыше 83 тысяч свердловчан направили на санаторно-курортное лечение, около 4,3 тысячи — на специализированное медицинское лечение.
