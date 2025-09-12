12 сентября 2025

Врачи ХМАО впервые прооперировали сердце ребенка без рассечения грудной клетки

Врачи при обследовании юной пациентки скорректировали лечение
В Сургуте (ХМАО) специалисты окружного кардиоцентра выполнили операцию 8-летней пациентке, излечив врожденный порок сердца, через маленький боковой разрез. Подробности в соцсети рассказала глава окружного депздрава Роман Паськов.

«В Югре — первая операция на сердце ребёнку без рассечения грудной клетки! Восьмилетняя девочка поступила в Окружной кардиоцентр для устранения врожденного порока сердца. Через небольшой боковой разрез кардиохирурги подключили аппарат искусственного кровообращения, удалили мембрану и закрыли дефект перегородки», — поделился Паськов в своем telegram-канале.

У девочки при обследовании была выявлена редкая аномалия — трехпредсердное сердце. Врачи скорректировали лечение и применили миниинвазивную методику. Юная пациентка пошла на поправку в кратчайшие сроки и уже через восемь дней была дома. Теперь она ведет обычный образ жизни.

