25 июля 2025

Хирурги ХМАО спасли 5-дневного малыша с тремя опасными пороками сердца

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за аномалии аорта малыша напоминала форму песочных часов
Из-за аномалии аорта малыша напоминала форму песочных часов Фото:

Врачи Окружного Кардиоцентра в Сургуте провели уникальную операцию младенцу, которому было всего пять дней от роду. У малыша обнаружили редкое сочетание врожденных пороков сердца — критическая коарктация аорты, дефект межжелудочковой перегородки и двустворчатый аортальный клапан. Об этом сообщила главврач медучреждения Ирина Урванцева.

«В Кардиоцентре выполнена операция на пятые сутки жизни малышу с сочетанием нескольких врожденных пороков сердца... Диагноз „критическая коарктация аорты“ подтвердился в кардиологическом диспансере, куда малыш был переведен сразу после рождения… Также были выявлены дефект между правым и левым желудочками сердца (мышечный ДМЖП), двустворчатый аортальный клапан (в норме створок должно быть три)», — написала Урванцева в своем telegram-канале.

Она добавила, что из-за аномалии аорта напоминала форму песочных часов, а ее сужение препятствует кровотоку от сердца к нижней части тела. При этом в верхней части артериальное давление, наоборот, нарастает, а само сердце работает с увеличенной нагрузкой.

Задачей врачей было устранение суженного участка — до операции просвет самого крупного сосуда был вдвое меньше нормы — всего два миллиметра. Благодаря особенностям анатомии удалось провести операцию малотравматичным способом через боковую торакотомию. Процедура прошла без подключения искусственного кровообращения и остановки сердца пациента.

Сейчас маленький пациент готовится к выписке домой, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно. По данным врачей, операция прошла успешно, и в ближайшие дни семья в полном составе сможет встретиться — отец ребенка пока видел сына только по видеосвязи.

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Врачи Окружного Кардиоцентра в Сургуте провели уникальную операцию младенцу, которому было всего пять дней от роду. У малыша обнаружили редкое сочетание врожденных пороков сердца — критическая коарктация аорты, дефект межжелудочковой перегородки и двустворчатый аортальный клапан. Об этом сообщила главврач медучреждения Ирина Урванцева. «В Кардиоцентре выполнена операция на пятые сутки жизни малышу с сочетанием нескольких врожденных пороков сердца... Диагноз „критическая коарктация аорты“ подтвердился в кардиологическом диспансере, куда малыш был переведен сразу после рождения… Также были выявлены дефект между правым и левым желудочками сердца (мышечный ДМЖП), двустворчатый аортальный клапан (в норме створок должно быть три)», — написала Урванцева в своем telegram-канале. Она добавила, что из-за аномалии аорта напоминала форму песочных часов, а ее сужение препятствует кровотоку от сердца к нижней части тела. При этом в верхней части артериальное давление, наоборот, нарастает, а само сердце работает с увеличенной нагрузкой. Задачей врачей было устранение суженного участка — до операции просвет самого крупного сосуда был вдвое меньше нормы — всего два миллиметра. Благодаря особенностям анатомии удалось провести операцию малотравматичным способом через боковую торакотомию. Процедура прошла без подключения искусственного кровообращения и остановки сердца пациента. Сейчас маленький пациент готовится к выписке домой, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно. По данным врачей, операция прошла успешно, и в ближайшие дни семья в полном составе сможет встретиться — отец ребенка пока видел сына только по видеосвязи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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