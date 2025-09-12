12 сентября 2025

В Екатеринбурге снесут 13 жилых домов, уцелеет лишь многоэтажка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Площадь территории под реновацию составляет 28 306 квадратных метров
Площадь территории под реновацию составляет 28 306 квадратных метров Фото:

В Екатеринбурге власти приняли решение о комплексном развитии территории (КРТ) в границах улиц Селькоровской, Мусоргского, Газорезчиков, Окружной и переулка Обходного (южная часть района Вторчермет). Об этом говорится в приказе, опубликованном на сайте Минстроя и развития инфраструктуры Свердловской области. На территории, отданной под застройку, снесут 13 малоэтажных домов.

«<...> на основании обращений Администрации Екатеринбурга от 18.08.2025 №16392 и от 01.09.2025 №17214. Приказываю согласовать проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки в границах улиц Селькоровской — Мусоргского — Газорезчиков — Окружной — переулка Обходного», — говорится в документе. При этом девятиэтажный дом под снос не попадает.

Решение о реновации связано с необходимостью обновления жилого фонда и улучшения городской среды. Девелопер, который получит участок по итогам аукциона, будет обязан провести работы по сносу и застройке в течение семи лет. Также застройщик должен будет провести капитальный ремонт школы №21. В перечень сносимых зданий вошли дома по улицам Патриса Лумумбы (88, 90, 90а), на переулке Газорезчиков (37, 41, 43, 45) и улице Обходной (31, 33, 35), а также по улице Селькоровской (64, 66, 68).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге власти приняли решение о комплексном развитии территории (КРТ) в границах улиц Селькоровской, Мусоргского, Газорезчиков, Окружной и переулка Обходного (южная часть района Вторчермет). Об этом говорится в приказе, опубликованном на сайте Минстроя и развития инфраструктуры Свердловской области. На территории, отданной под застройку, снесут 13 малоэтажных домов. «<...> на основании обращений Администрации Екатеринбурга от 18.08.2025 №16392 и от 01.09.2025 №17214. Приказываю согласовать проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки в границах улиц Селькоровской — Мусоргского — Газорезчиков — Окружной — переулка Обходного», — говорится в документе. При этом девятиэтажный дом под снос не попадает. Решение о реновации связано с необходимостью обновления жилого фонда и улучшения городской среды. Девелопер, который получит участок по итогам аукциона, будет обязан провести работы по сносу и застройке в течение семи лет. Также застройщик должен будет провести капитальный ремонт школы №21. В перечень сносимых зданий вошли дома по улицам Патриса Лумумбы (88, 90, 90а), на переулке Газорезчиков (37, 41, 43, 45) и улице Обходной (31, 33, 35), а также по улице Селькоровской (64, 66, 68).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...