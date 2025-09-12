В Екатеринбурге снесут 13 жилых домов, уцелеет лишь многоэтажка

В Екатеринбурге власти приняли решение о комплексном развитии территории (КРТ) в границах улиц Селькоровской, Мусоргского, Газорезчиков, Окружной и переулка Обходного (южная часть района Вторчермет). Об этом говорится в приказе, опубликованном на сайте Минстроя и развития инфраструктуры Свердловской области. На территории, отданной под застройку, снесут 13 малоэтажных домов.
«<...> на основании обращений Администрации Екатеринбурга от 18.08.2025 №16392 и от 01.09.2025 №17214. Приказываю согласовать проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки в границах улиц Селькоровской — Мусоргского — Газорезчиков — Окружной — переулка Обходного», — говорится в документе. При этом девятиэтажный дом под снос не попадает.
Решение о реновации связано с необходимостью обновления жилого фонда и улучшения городской среды. Девелопер, который получит участок по итогам аукциона, будет обязан провести работы по сносу и застройке в течение семи лет. Также застройщик должен будет провести капитальный ремонт школы №21. В перечень сносимых зданий вошли дома по улицам Патриса Лумумбы (88, 90, 90а), на переулке Газорезчиков (37, 41, 43, 45) и улице Обходной (31, 33, 35), а также по улице Селькоровской (64, 66, 68).
