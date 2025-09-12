В Екатеринбурге на трамвайной остановке «Буревестник» на улице Белореченской было обнаружено тело мужчины. Об этом URA.RU сообщил источник в оперативных службах города.
«На трамвайной остановке „Буревестник“ на улице Белореченской обнаружили труп. Очевидцы говорят, что мужчина был похож на наркомана, потому что перед смертью вел себя странно», — рассказал собеседник.
По предварительным данным, мужчина проявлял неадекватное поведение незадолго до смерти — он прыгал через ограждения, после чего упал и получил травму головы. Тело мужчины накрыли черным полотном.
Корреспондент URA.RU обратился в СКР области за комментарием. Ответ будет опубликован как только поступит.
