Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Криминал

Екатеринбуржец убил женщину на глазах у ребенка

10 ноября 2025 в 14:35
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Женщина стала жертвой родственника (архивное фото)

Женщина стала жертвой родственника (архивное фото)

Фото: Стас Этвеш © URA.RU

Житель Екатеринбурга, по предварительным данным, убил женщину на глазах у своего ребенка. Об этом URA.RU рассказал очевидец.

После этого, по его словам, мужчина отправился в близлежащую «Монетку» и якобы напал на троих покупателей. Один, возможно, скончался, добавил источник агентства. 

Агентство обратилось за комментарием в СУ СК по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит. 

Материал из сюжета:

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал