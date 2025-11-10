Екатеринбуржец убил женщину на глазах у ребенка

Женщина стала жертвой родственника (архивное фото) Фото: Стас Этвеш © URA.RU

Житель Екатеринбурга, по предварительным данным, убил женщину на глазах у своего ребенка. Об этом URA.RU рассказал очевидец.

После этого, по его словам, мужчина отправился в близлежащую «Монетку» и якобы напал на троих покупателей. Один, возможно, скончался, добавил источник агентства.