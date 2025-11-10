Екатеринбуржец убил женщину на глазах у ребенка
10 ноября 2025 в 14:35
Женщина стала жертвой родственника (архивное фото)
Фото: Стас Этвеш © URA.RU
Житель Екатеринбурга, по предварительным данным, убил женщину на глазах у своего ребенка. Об этом URA.RU рассказал очевидец.
После этого, по его словам, мужчина отправился в близлежащую «Монетку» и якобы напал на троих покупателей. Один, возможно, скончался, добавил источник агентства.
Агентство обратилось за комментарием в СУ СК по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Подписаться
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал