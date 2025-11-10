Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Криминал

«Кругом кровища»: екатеринбуржец убил женщину и пошел резать прохожих

В Екатеринбурге мужчина убил тещу и пошел в магазин, чтобы ранить других
10 ноября 2025 в 14:29
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Мужчина нанес ножевые ранения теще (архивное фото)

Мужчина нанес ножевые ранения теще (архивное фото)

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге, по предварительным данным, пьяный мужчина расправился с женщиной, а затем ушел в магазин, где напал на троих незнакомцев. Об этом URA.RU рассказали очевидец и источник, близкий к силовой среде.

По его словам, трагедия произошла на улице Бородина. Убив первую жертву, преступник отправился в «Монетку». «Там кругом кровища. Он ранил троих, один скончался на месте ЧП», — рассказал очевидец.

Силовики работают на месте трагедии. Агентство обратилось за комментарием в СУ СК по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Материал из сюжета:

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал