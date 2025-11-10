«Кругом кровища»: екатеринбуржец убил женщину и пошел резать прохожих

Мужчина нанес ножевые ранения теще (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге, по предварительным данным, пьяный мужчина расправился с женщиной, а затем ушел в магазин, где напал на троих незнакомцев. Об этом URA.RU рассказали очевидец и источник, близкий к силовой среде.

По его словам, трагедия произошла на улице Бородина. Убив первую жертву, преступник отправился в «Монетку». «Там кругом кровища. Он ранил троих, один скончался на месте ЧП», — рассказал очевидец.