Сотни доз спермы из США и Канады завезли в Екатеринбург
Биоматериал быков доставят на фермы
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В Екатеринбург завезли 300 доз спермы племенных быков из США и Канады. Биоматериалы будут использовать на сельскохозяйственных предприятиях, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.
«Подконтрольный товар транспортируется в сосудах Дьюара, предназначенных для длительного хранения при пониженной температуре», — пояснили в ведомстве. Биоматериал находится в замороженном виде.
Сперму быков доставят на фермы Свердловской и Тюменской областей. Биоматериал соответствует всем российским санитарным требованиям.
