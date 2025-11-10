Сотни доз спермы из США и Канады завезли в Екатеринбург

Биоматериал быков доставят на фермы Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Екатеринбург завезли 300 доз спермы племенных быков из США и Канады. Биоматериалы будут использовать на сельскохозяйственных предприятиях, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

«Подконтрольный товар транспортируется в сосудах Дьюара, предназначенных для длительного хранения при пониженной температуре», — пояснили в ведомстве. Биоматериал находится в замороженном виде.