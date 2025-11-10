Фильмы, которых не найти в сети: что покажут на Неделе уральского кино в Екатеринбурге

Все показы будут бесплатными, нужна лишь регистрация Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Екатеринбурге и еще пяти городах Свердловской области с 11 по 16 ноября пройдет Неделя уральского кино. Все желающие смогут бесплатно посмотреть более 50 игровых, документальных и анимационных фильмов, а также пообщаться с создателями. Какие фильмы можно будет увидеть в ближайшую неделю — в афише URA.RU.

11 ноября

«О чем поют городские птицы? Пробуждение» (6+). Документальный фильм рассказывает об энтузиастах-орнитологах из мегаполиса, которые открывают для себя мир птиц, живущих в городской среде. Показ пройдет в малом зале Дома кино в 16:00.

«Хрупкое» (12+). История создателей творческой лаборатории «Антихрупкость», которые приходят на советский фарфоровый завод в Сысерти, чтобы оживить производство и обновить продукцию. Однако конфликт с заводчанами тормозит проект. Новый директор — бывший член команды — меняет ситуацию. Показ пройдет в малом зале Дома кино в 17:00.

«Кобот» (12+). Амбициозный уральский предприниматель Григорий Ример запускает производство первого в России кобота — робота, который трудится вместе с людьми. Внезапно Ример узнает, что на кону не только проект, но и его жизнь. Фильм представят в большом зале Дома кино в 18:00.

«Бесконечный апрель» (18+). Первый игровой фильм руководителя Центра современной индустрии Антона Бутакова. В центре сюжета — Веня, незаметный свидетель XX века, который переживает революции, войны и распад СССР, оставаясь в тени истории. Его жизнь проходит в квартире, наполненной призраками прошлого, где любовь, семья и утраты растворяются в цикличности жизни, символизированной «апрелем». Показ пройдет в большом зале Дома кино в 19:30.

12 ноября

«Мой папа астроном» (6+). Сергей Назаров — инженер, астроном и отец Димаса. Вместе они изучают небосвод, проводят лекции и готовят научный семинар. Мальчик строит игрушечный телескоп по образцу советского «Синтеза», восстановлению которого Сергей посвящает все силы. Показ пройдет в малом зале Дома кино в 16:00.

«Ретроспектива к 90-летию Бориса Галантера» (0+). Борис Галантер — основатель уральской школы документального кино. Его фильм «Майя Плисецкая. Знакомая и незнакомая» (1987) объединяет любовь к балету и личности артистки. Галантер стремился показать не только танец, но и внутренний мир Плисецкой, ее изматывающую жизнь. Для этого он использовал цвет, свет и хореографию, чтобы передать психологию и раскрыть ее как человека, а не восковую персону. Показ пройдет в малом зале Дома кино в 17:00.

«Зовущие в Даль» (12+). После распада СССР западная культура стрит-арта пришла в Россию, постепенно интегрируясь в городскую среду. Является ли уличное искусство наследницей советского монументального искусства и имеет ли будущее в контексте современной архитектуры? На эти и другие вопросы попытаются ответить художники. Показ пройдет в Доме кино в 18:00.

«Легенды наших предков» (12+). Журналист из Екатеринбурга едет по заданию редакции в затерянное поселение в тайге. Там он узнает о загадочном владыке леса. После командировки корреспондент начинает видеть древний дух, который просит спасти мистические существа от исчезновения. Герой соглашается и вместе с дочкой отправляется в лес. Фильм снимали прошлым летом в столице Урала, в картине поучаствовали Александр Яценко, Антон Кузнецов, Наталья Павленкова, Юрий Колокольников, Николай Коляда и другие. Показ пройдет в большом зале Дома кино в 19:30.

13 ноября

«Как совершить научное открытие» (12+). Фильм рассказывает о научном исследовании в лабораториях. В 2022 году Дина Дейнеко начала работу над проектом, исследуя свойства новых апатитных соединений для замены ненатуральных материалов. Эти соединения могут использоваться для создания биосовместимых имплантов. Показ пройдет в малом зале Дома кино в 16:00.

«Ключ к нефти» (12+). Нефть — ключевой ресурс современного мира, но ее добыча сложна и требует точных расчетов, ошибка в которых опасна. Молодой ученый Евгений Шилов решает создать технологию, которая станет новым ключом к эффективной нефтедобыче. Показ пройдет в малом зале Дома кино в 16:00.

«Талион» (18+). Фильм о том, как импульсивные поступки приводят к трагедии. Летом в провинциальном городке встретились Бродяга в поисках работы и свободный художник, сбежавший из дома. Их знакомство быстро перерастает в роман. За ними наблюдает загадочный человек с неясными мотивами. Показ пройдет в малом зале Дома кино в 17:00.

«Пранк» (18+). 15-летний Данил мечтает стать известным пранкером и снимает видео с другом-оператором Костей. Однажды пранк становится успешным, и он решает идти к славе, не задумываясь о последствиях для окружающих. Показ пройдет в малом зале Дома кино в 17:00.

«Невидимые звезды» (12+). Это история о незаметных героях театра юного зрителя в Екатеринбурге — специалистах, работающих за кулисами. Фильм посвящен 95-летию театра. Показ пройдет в большом зале Дома кино в 18:00.

«Горящий Горький» (18+). Фильм о селе Красновидово на Волге, где побывали Екатерина II, Максим Горький и Юрий Гагарин. Показ пройдет в большом зале Дома кино в 19:30.

«Мифы о Гефесте, боге и стройотряде» (18+). Фильм о 55-летней истории студотряда «Гефест» Уральского политехнического института, строившего объекты по всему СССР в летние практики. Показ пройдет в большом зале Дома кино в 19:30.

14 ноября

«Мастера Урала» (6+). Герои фильма — уральские ремесленники: гончар, кузнец и мастер по дереву. Они продолжают вековые традиции предков, сочетая их с современными технологиями. Показ пройдет в малом зале Дома кино в 16:00.

«Исчезающие картины или Наш Брат Чюрленис» (16+). Картина о судьбе художника и композитора Чюрлениса, его сестрах и людях, спасающих и сохраняющих его картины. Показ пройдет в малом зале Дома кино в 17:00.

«Служение. Отец Андрей. Служение. Отец Сергий» (16+). Истории о духовно-нравственном выборе и пути к призванию в православной церкви. Медик стал душепопечителем в хосписах, а предприниматель — священником в колониях и тюрьмах, помогая осужденным и после освобождения. Показ пройдет в большом зале Дома кино в 18:00.

«Бажов. Одолженное время» (16+). Фильм рассказывает о годе жизни Павла Бажова в 1937 году. В январе его исключили из партии и уволили с работы, а книгу признали троцкистской. Бажов провел год в изоляции, ожидая репрессий, и написал основной корпус сказов. В январе 1938-го его восстановили в партии, и он выпустил «Малахитовую шкатулку». Фильм показывает, как журналист стал всемирно известным сказителем, создавшим уральский миф и изменившим идентичность региона. Показ пройдет в большом зале Дома кино в 19:30.





15 ноября

«Завтра я стану взрослым» (6+). Картина из пяти новелл объединяет обыденность и фантастику, а также рассказывает о магии взросления. Показ пройдет в большом зале Дома кино в 13:00.

«Танцор» (12+). Преподаватель бальных танцев отправился в зону СВО. Его боевой опыт стал основой для уроков мужества и повлиял на общественную и политическую деятельность. Показ пройдет в малом зале Дома кино в 14:00.

«Наследство» (12+). Екатеринбург считается столицей конструктивизма. В фильме представят, как этот архитектурный стиль вплетен в город и как он может иметь с ним разрыв. Показ пройдет в малом зале Дома кино в 14:00.

16 ноября

Анимационные фильмы для всей семьи (6+). Начиная с 13:00 зрители увидят 10 анимационных фильмов уральских режиссеров. Показы пройдут в малом зале в Доме кино.

«Своя линия!» (12+). Фильм-притча о любви к малой родине. Сюжет основан на уникальной трамвайной линии в уральском городке Волчанске. Показ пройдет в малом зале Дома кино в 14:00.

«Уфа и мир Давида Бурлюка» (12+). Документальный фильм о художнике и поэте Давиде Бурлюке, друге Маяковского и основателе русского футуризма. Особое внимание уделяется башкирскому периоду, самому плодотворному в его жизни. Показ пройдет в малом зале Дома кино в 14:00.

«Заповедник. Фильм второй. Ученики» (12+). Бал выпускников в сельской ивановской школе — место, где начинаются многие браки среди выпускников. На праздник приезжают даже те, кто окончил школу много лет назад, уже вписавшись в современную жизнь России. Школа интересна в том контексте, что она прививает детям ценности, проверенные веками. Показ пройдет в большом зале Дома кино в 15:00.

«Наперекор» (16+). Две учительницы решают изменить жизнь: одна переезжает из провинции в мегаполис, другая — из столицы в село. Времени на выбор — три летних месяца. Картина попытается ответить на вопрос: «Поможет ли новое место убежать от себя?» Показ пройдет в малом зале Дома кино в 16:00.

«Поездка в Пелым» (12+). Старшеклассники из поселка Гари Свердловской области уже больше 10 лет каждое лето приезжают в заброшенное село Пелым, добраться до него можно лишь на моторной лодке за 10 часов. Картина расскажет о том, что же заставляет подростков отправляться в такой дальний путь. Показ пройдет в большом зале Дома кино в 17:00.

«Большая уральская тропа. Перевал Дятлова» (12+). Картина рассказывает, как люди в +35, с огромными рюкзаками идут 115 км пешком, чтобы промаркировать путь до перевала Дятлова. Показ пройдет в большом зале Дома кино в 18:00.