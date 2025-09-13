Зафиксированы попытки сорвать выборы в России

В России зафиксированы попытки сорвать единый день голосования (ЕДГ-2025) с помощью кибератак на цифровую инфраструктуру выборов. Как сообщила в ходе брифинга председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, с момента запуска голосования было выявлено порядка 100 атак на систему дистанционного электронного голосования и более 130 тысяч атак на портал ЦИК России.
«ЦИК фиксирует попытки подорвать цифровую инфраструктуру выборов, зафиксировано порядка 100 атак на инфраструктуру дистанционного электронного голосования», — отметила Памфилова на видеотрансляции. Она добавила, что атаки начались сразу после старта голосования по всей стране и продолжаются в настоящий момент.
В этом году система дистанционного электронного голосования впервые охватывает рекордное число регионов и более 50 миллионов избирателей, что, по мнению экспертов, привлекло внимание хакеров. Ранее представители избирательных комиссий предупреждали о возможном пике атак в первый день голосования, однако отмечали, что система прошла все необходимые испытания и готова к работе. Власти также заявляли о низкой вероятности вмешательства иностранных спецслужб.
