12 сентября 2025

Дмитрий Певцов показал репетицию в Челябинске на День города. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Дмитрий Певцов настраивает музыкальное оборудование на челябинской сцене (архивное фото)
Дмитрий Певцов настраивает музыкальное оборудование на челябинской сцене (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
День города в Челябинске в 2025 году

Певец, актер и режиссер Дмитрий Певцов представил подготовку сцены в Челябинске для празднования Дня города. На сцене у Торгового центра прямо сейчас проводится настройка музыкального оборудования, там выступит «Певцов-оркестр».

«Я стою на сцене, которая подготавливается для вечернего концерта, связанного с Днем рождения города Челябинска, которому исполняется 289 лет. Мы начинаем звуковую репетицию, вечером играем концерт, утром в Москву, всем привет», — сказал Певцов в своем telegram-канале

Певцов уточнил, что график работы очень насыщенный, он выступает на этом мероприятии режиссером, чья работа требует повышенного внимания к огромному количеству объектов. Он пояснил, что накануне снял новеллу, это ему и понравилось, и нет, так как пришлось столкнуться с большим количеством неожиданных вещей.

