Певец, актер и режиссер Дмитрий Певцов представил подготовку сцены в Челябинске для празднования Дня города. На сцене у Торгового центра прямо сейчас проводится настройка музыкального оборудования, там выступит «Певцов-оркестр».
«Я стою на сцене, которая подготавливается для вечернего концерта, связанного с Днем рождения города Челябинска, которому исполняется 289 лет. Мы начинаем звуковую репетицию, вечером играем концерт, утром в Москву, всем привет», — сказал Певцов в своем telegram-канале
Певцов уточнил, что график работы очень насыщенный, он выступает на этом мероприятии режиссером, чья работа требует повышенного внимания к огромному количеству объектов. Он пояснил, что накануне снял новеллу, это ему и понравилось, и нет, так как пришлось столкнуться с большим количеством неожиданных вещей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!